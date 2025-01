Do merret në pyetje nga prokurorët e posaçëm, Ilir Meta mbërrin në SPAK

Ilir Meta ka mbërritur në ambientet e Prokurorisë së Posaçme nga qelia 313 me anë të tunelit që lidh burgun me SPAK, ku ka nisur marrja në pyetje nga prokurorët lidhur me aferën e CEZ/DIA dhe lobimin në SHBA.

Ai është thirrur të jetë në SPAK në prani të avokatit mbrojtës.

Meta do të merret në pyetje si person në hetim, ndërsa dje ishte thirrur për tu marrë në pyetje si persona nën hetim bashkëshortja e tij në proces divorci, Monika Kryemadhi, mamaja e saj, Fatime Kryemadhi dhe bashkëpunëtorja e ngushtë Ema Çoku.

Si Monika, nëna e saj Fatime Kryemadhi dhe Ema Çoku nuk kanë pranuar të flasin para prokurorëve.