“Do bësh tifozllik për Real apo Bayern?”: reagimi i Mbappé është për të mos u humbur

Në fund të ndeshjes mes Paris Saint-Germain dhe Borussia Dortmund, një gazetar ndaloi Mbappé në zonën mikse për ta pyetur se kë do të mbështesë sot mes Real Madrid dhe Bayern Munich. Reagimi i francezit është tërësisht për të mos u humbur.

Ndeshja e fundit e Kylian Mbappè në Champions League me fanellën e PSG-së nuk shkoi ashtu siç priste francezi. Borussia Dortmund triumfoi me një 1-0 të dyfishtë mes dy ndeshjeve dhe mori biletën për në Ëembley, ku pret të mbërrijë një mes Real Madrid dhe Bayern Munich. Zhgënjimi i madh i kësaj gjysmëfinaleje është pikërisht talenti francez, simbol i klubit dhe për rrjedhojë edhe simbol i PSG-së që pavarësisht miliardave të shpenzuara nuk arriti të fitojë Champions League.

Kështu, aventura e Mbappè në Paris ndalet pa shkelur në një finale të Champions League, pavarësisht se ndër vite bashkëlojtarët e tij kanë qenë të kalibrit të Messi, Neymar, Sergio Ramos, Thiago Silva, Verratti, Di Maria.

MBAPPÈ I HESHTUR NGA PYETJA E GAZETARIT

Kështu, asgjë për të bërë për ambiciet evropiane të PSG-së dhe të Mbappè me fanellën blu. Talenti francez duhet të provojë sërish sezonin e ardhshëm me Real Madrid, i cili sot ka mundësinë të arrijë në finale. Pikërisht për këtë – në ndeshjen e dytë gjysmëfinale ndërmjet Real dhe Bayern Munich – një gazetar e pyeti Mbappè në zonën mikse: “A do të bësh tifo për Real kundër Bayern?” Një pyetje që e ka mërzitur Mbappè, i cili pasi bëri një gjest bezdie në fytyrë, u largua pa u përgjigjur.