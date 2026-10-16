Djali i saj u bë simbol i protestës, gazetarja Brikena Metaj: Policia e ofendoi dhe e goditi, nuk më lënë ta takoj

Gazetarja Brikena Metaj, nëna e të riut, Klevi Metaj që u bë simbol i protestës studentore, ka treguar se lajmin e mori vesh nga një shoqja e djalit të saj, e cila e kishte telefonuar për ta informuar. Në një intervistë për News24, ajo thotë se momentet e para ishin të vështira, pasi nuk kishte asnjë kontakt me të birin.

Brikena Metaj thotë se djali i saj ishte duke ecur në rrugë, ndërsa policia e goditi dhe ofendoi. Pas kësaj, ka ardhur edhe reagimi i të riut, por thekson se dhuna e policise eshte e pajustifikuar.

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