Djali i CR7 promovohet në ekipin e parë bashkë me të atin: ideja e bujshme e Al-Nassr

Cristiano Ronaldo Jr. mund të afrohet shumë shpejt me hapin e madh. Talenti 16-vjeçar, në fakt, do të ishte pranë për t’u bashkuar me stërvitjet e ekipit të parë të Al-Nassr, duke hapur mundësinë — sugjestive — për të ndarë fushën me babanë e tij CR7, sot 41 vjeç. Sulmuesi i ri, i rritur tashmë në akademitë e klubeve si Manchester United dhe tani protagonist në Arabinë Saudite, do të kishte tërhequr vëmendjen e drejtuesve, të cilët po vlerësojnë një përfshirje graduale në grupin e të rriturve duke filluar nga sezoni i ardhshëm.
Një mundësi që ushqen një ëndërr të deklaruar prej kohësh nga vetë Ronaldo, i cili dëshiron të luajë të paktën një herë në karrierë së bashku me djalin. Kampioni portugez, megjithatë, ka theksuar gjithmonë se gjithçka do të varet nga rruga e djalit: “Do të më pëlqente, do të më pëlqente. Nuk është diçka që më mban zgjuar natën, por do të më pëlqente. Do të shohim. Varet më shumë nga ai sesa nga unë”.
Cristiano Ronaldo dhe djali bashkë në fushë: Al-Nassr hap derën për kthesën
Cristiano Ronaldo ka pranuar gjithashtu kufizimet e kohës: “Vitet po kalojnë dhe sigurisht një ditë do të duhet ta lë futbollin, sepse vitet që po zgjat… Do të vijë një moment kur nuk do të jetë më e mundur”. Pa e kthyer në një obsesion, mbetet një dëshirë e veçantë: “Nuk e shoh si një obsesion. Ai do të ndjekë rrugën e tij, trajektoren e tij. Do të jem një baba krenar, do të jem krenar për çdo gjë që do të zgjedhë të bëjë. Nëse do të luajë, mirë. Nëse nuk do të luajë, do të kemi provuar”.
Sulmues i gjithanshëm, i aftë të luajë si në qendër ashtu edhe në krahë, Cristiano Ronaldo Jr ka hedhur tashmë hapat e parë edhe me përfaqësueset e moshave të Portugalisë. Tani, në horizont, mund të ketë një mundësi unike: të stërvitet — dhe ndoshta një ditë të luajë — pranë njërit prej futbollistëve më të mëdhenj të historisë. Babait të tij.