Ditë historike për Inter: Oaktree frutet në seli e përcakton linjën e projektit të tij tre-vjecar

Atmosfera e “ditës së parë”. E para nga shumë, duke qenë se Oaktree duket se dëshiron të vendoset përgjithmonë në Viale della Liberazione, duke i dhënë vetes një horizont të gjatë, thuhet për tre vjet. Në Milano, në selinë e Inter, zhvillohet sot takimi i parë operacional pas shtrëngimeve të duarve të javës së kaluar. Në pritje të mbledhjes së radhës të aksionerëve më 4 qershor (caktimi i Bordit të ri të Drejtorëve dhe presidenti që do të pasojë Steven Zhang), drejtuesit e fondit amerikan që kanë në dorë paketën zikaltër (Alejandro Cano, Katherine Ralph dhe Renato Meduri) do të bëjë një bilanc sot me drejtuesit e Inter.

SI MENDON TË PUNOJË OAKTREE?

Vazhdimësia e menaxhimit përfaqësohet nga ata që kanë kryer projektin e ekipit dhe riorganizimin e llogarive vitet e fundit, përkatësisht Marotta, Antonello dhe Ausilio. E për të vijuar me njeriun që ka formuar një ekip të bukur dhe fitues në fushë, Simone Inzaghi: trajneri i yllit të dytë në fakt pritet në seli pasdite. Në ditët në vijim, ndoshta nesër, drejtuesit e lartë të Oaktree do ta zgjerojnë takimin me të gjithë stafin që punon në seli.

Horizonti trevjeçar që i ka dhënë vetes fondi kalifornian ka si hap të parë sportiv rikonfirmimin e rekordit të arritur këtë vit. Champions League dhe Kupa e Botës për Klube janë një front shumë i rëndësishëm i dyfishtë edhe nga pikëpamja ekonomike. Barazia buxhetore, në të njëjtën kohë, është objektivi tjetër që duhet ndjekur. Prandaj, asgjë thelbësore e re. Në të vërtetë, gjithçka është në përputhje me punën e kryer nga drejtuesit e Inter gjatë tre viteve të fundit. Me një pjesë më shumë që tani merr konkretësi të vërtetë, pikërisht çështja e stadiumit (nëse është San Siro apo projekti në zonën Rozzano i dhënë si opsion deri në janar 2025). Një dosje e theksuar qartë në prospektin operativ të pronësisë së re.