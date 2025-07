Dita e dytë e samitit BE-Ballkani Perëndimor në Shkup, diskutohet Plani i Rritjes

Liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesit e BE diskutojnë mbi zbatimin e Planit të Rritjes për rajonin në samitin dyditor që nisi dje e do të mbahet edhe sot në Shkup.

Takimi do të jetë një mundësi për të diskutuar për fusha të reja të bashkëpunimit si mbrojtja e konsumatorëve, turizmi dhe rruga drejt tregut të përbashkët që do të përshpejtonte integrimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët të BE-së. Për këto çështje, Kurti do të jetë një ndër folësit kryesor, në të njëjtin panel me presidentin serb Aleksandër Vuçiç, si edhe kryeministri Rama.

Gjatë takimit, Komisioni Europian do të propozojë një paketë të investimeve në vlerë prej 87.7 milionë eurosh nën Kornizën ekzistuese të Investimeve në Ballkanin Perëndimor, e cila pritet të tërheqë pothuajse gjysmë miliardi euro në investime private për projekte të energjisë së pastër në mbarë rajonin, u tha në njoftim.

Plani i Rritjes parasheh mbështetje financiare prej 6 miliardë eurosh, nga të cilat 2 miliardë janë grante dhe 4 miliardë janë kredi të buta të ofruara nga BE-ja për reforma dhe investime në fusha sikurse energjia, transporti dhe transformimi digjital me qëllim që të rritet prosperiteti dhe stabiliteti në rajon.