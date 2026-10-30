Disiplina nuk fal sherrin me Jorgjin, Ilir Daja pezullohet 5 ndeshje: Tirana në hall, duhet të paguajë për Ismailin

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë FSHF-së ka publikuar vendimet e datës 30 tetor 2026, duke vendosur një sërë masash ndëshkimore për klubet, futbollistët dhe zyrtarët e përfshirë në incidentet e fundit. Dënimi më i rëndë individual është ai ndaj trajnerit të Dinamo City, Ilir Daja, i cili është pezulluar për pesë ndeshje.
Komisioni i Disiplinës dhe Etikës i Federatës Shqiptare të Futbollit ka bërë publike vendimet e radhës, ku në fokus janë sjelljet josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjeve, incidentet e shkaktuara nga spektatorët dhe moszbatimi i vendimeve të organeve të drejtësisë sportive.
Masat e marra prekin disa prej emrave dhe klubeve të njohura të futbollit shqiptar. Dinamo City është një nga skuadrat me më shumë përfaqësues të ndëshkuar, ndërsa edhe AF Elbasani dhe Tirana janë përballur me masa disiplinore dhe financiare.
Ilir Daja dënohet me pesë ndeshje pezullim
Vendimi që tërheq më shumë vëmendjen është ai ndaj zyrtarit të Dinamo City, Ilir Daja. Komisioni ka vendosur ta pezullojë për pesë ndeshje nga veprimtaritë, për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë dhe sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Në bazë të neneve 13/2 dhe 14/1/j të Kodit të Disiplinës dhe Etikës, masa ndaj Dajës është më e larta ndër pezullimet individuale të shpallura në këtë vendim.
Por ndëshkimi nuk është ndalur vetëm te trajneri. Edhe zyrtari tjetër i Dinamo City, Mark Dodaj, është pezulluar për katër ndeshje për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të takimit. Kështu, klubi kryeqytetas përballet me dy masa të rëndësishme disiplinore, të cilat prekin drejtpërdrejt përfaqësuesit e tij gjatë aktivitetit futbollistik.
Elbasani gjobitet dhe Memetaj pezullohet për katër ndeshje
Masa disiplinore ka edhe për AF Elbasanin. Klubi është dënuar me 50 mijë lekë gjobë për sjelljen e gabuar të spektatorëve, konkretisht për hedhjen e sendeve në fushën e lojës. Komisioni e ka bazuar vendimin në nenin 17/2/b të Kodit të Disiplinës dhe Etikës, duke e konsideruar përgjegjësinë e klubit pjesë të masave për ruajtjen e rendit dhe sjelljes së duhur gjatë ndeshjeve.
Ndërkohë, një tjetër ndëshkim i drejtohet zyrtarit të AF Elbasanit, Armand Memetaj. Për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, ai është pezulluar për katër takime, në bazë të nenit 14/1/j të KDE-së. Pra, për klubin elbasanas vendimi përmban dy masa të veçanta: një gjobë financiare për sjelljen e tifozëve dhe një pezullim për përfaqësuesin e tij.
Edhe Tirana preket nga vendimet disiplinore
Në listën e personave të ndëshkuar është edhe futbollisti i Tiranës, Owono Nchama Basilio Ndong. Ai është dënuar me dy ndeshje pezullim për sjellje josportive ndaj lojtarëve të ekipit kundërshtar. Masa është marrë në bazë të nenit 14/1/b të Kodit të Disiplinës dhe Etikës.
Por për klubin bardheblu ka edhe një tjetër zhvillim, këtë herë në aspektin financiar dhe administrativ. Komisioni ka pranuar kërkesën e Qendrim Ismailit lidhur me moszbatimin e vendimit nr. 8, të datës 2 prill 2026, të Dhomës Kombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve. Për këtë arsye, KF Tirana ka marrë një afat paralajmërues prej 30 ditësh për të ekzekutuar vendimin në fjalë, në përputhje me nenin 29/1/b të KDE-së.
Vendimet e Disiplinës, sinjal për klubet dhe zyrtarët
Vendimi nr. 14 i datës 30 tetor 2026 sjell një sërë ndëshkimesh që prekin disa nivele të futbollit shqiptar, nga sjellja e tifozëve në stadiume deri te përgjegjësia individuale e trajnerëve, zyrtarëve dhe futbollistëve. Vëmendja kryesore shkon te pezullimi pesëndeshësh i Ilir Dajës, por edhe te dyfishimi i masave ndaj Dinamos dhe Elbasanit, si dhe paralajmërimi 30-ditor për Tiranën për ekzekutimin e një vendimi të mëparshëm.
Në këtë mënyrë, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës rikthen në vëmendje rëndësinë e respektimit të rregullave të garës dhe vendimeve të institucioneve sportive, në një kampionat ku përveç rezultateve në fushë, sjellja dhe përgjegjësia disiplinore mbeten pjesë e rëndësishme e aktivitetit.