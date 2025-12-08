Dimarco po festonte para se Calhanoglu të shënonte: nuk është hera e parë që ndodh

Inter mund Comon dhe me një 4-0 të bujshëm dhe heq qafe me lehtësi një skuadër të rrezikshme si ajo e Fabregas. Firma të rëndësishme në Meazza me Lautaro dhe Thuram autorë të dy golave të parë, para golit të Carlos Augustos dhe Calhanoglu. Pikërisht goli i realizuar nga turku u karakterizua nga një moment i veçantë. Aksioni që çoi ish-lojtarin e Milan tek goli ishte epilogu i një aksioni perfekt nisur nga e majta ku Dimarco festoi para se topi të shkonte në rrjetë.
Inter ishte maksimalisht agresiv dhe Barella arriti t’i rrëmbejë topin një kundërshtari para se t’i pasonte në mënyrë perfekte Lautaro Martinez në krah, duke shpërblyer vendosjen në hapësirë të argjentinasit. Sulmuesi harkoi një top që në fakt u bë një pasim i shkurtër në zonën e rreptësisë për Mkhitaryan, i cili me portën përballë provoi goditjen para se ta pasonte topin për Calhanoglu në të djathtë, që goditi me të djathtën dhe shënoi. Pikërisht para goditjes, në pjesën e poshtme të ekranit vërehet Dimarco që tashmë po festonte me krahët drejt qiellit. Një gjest që nuk është i pazakontë te Inter dhe që përsëritet një vit më vonë.
Dimarco me krahët drejt qiellit, “parashikoi” golin
Dimarco i ngrit krahët drejt qiellit duke festuar faktikisht edhe para se topi të përfundonte në rrjetë. Një gjest që tregon sa mirë njohin njëri-tjetrin lojtarët e Inter dhe sa shumë i besojnë njëri-tjetrit. Në fakt, Dimarco i kishte ngritur krahët drejt qiellit duke festuar edhe kur kishte marrë topin Mkhitaryan, i cili më pas dha asistin për turkun. Praktikisht, kushdo që do të kishte gjuajtur, për mbrojtësin Dimarco ishte e sigurt që topi do të përfundonte në rrjetë. Një gjest që edhe këtë vit përsëritet te Inter dhe që sërish ka protagonist Calhanoglu.
Precedenti, sërish Calhanoglu
Edhe sezonin e kaluar, kur në pankinën e Inter ishte Simone Inzaghi, kishte qenë Thuram ai që kishte ngritur krahët drejt qiellit duke festuar para se Calhanoglu të gjuante një penallti kundër Torinos në sfidën e kampionatit të luajtur po në Meazza në fund të prillit 2025. Në atë rast, Thuram bëri edhe një postim në llogarinë e tij në Instagram duke publikuar imazhin e tij me krahët lart dhe mbishkrimin: “Dy gjëra janë të sigurta në jetë… Inter kampion dhe Calha që shënon një penallti”. Në këtë rast, edhe goditja nga distanca është bërë një siguri te Inter.