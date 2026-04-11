Digjen dhomat e zhveshjes, në flakë uniformat e Shaqirit e Ajetit: anulohet sfida

Ndeshja mes Thun dhe Basel është shtyrë. Përballja e vlefshme për javën e 33-të të kampionatit nuk do të luhet pas ndërhyrjes së Ligës së futbollit zviceran, e cila ka pranuar kërkesën e skuadrës mysafire pas asaj që ndodhi mbrëmë. Siç është shpjeguar nga vetë Basel në një komunikatë, një zjarr shpërtheu të premten në mbrëmje në dhomën e zhveshjes së ekipit të parë në stadiumin St. Jakob-Park në Basel, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Skuadra nuk disponon uniforma për ndeshje dhe as material mjekësor. Liga kështu vendosi të miratojë shtyrjen e ndeshjes për shkak force madhore, në bazë të një neni të rregullores së ndeshjes.
Ende nuk është caktuar një datë e re për ndeshjen. Dëmet kanë qenë të mëdha, por fatmirësisht askush nuk ka mbetur i lënduar. Basel nuk do të dinte materialisht se si të zbriste në fushë, duke qenë se pothuajse të gjitha pajisjet e ruajtura në ambientet e dhomës së zhveshjes dhe të magazinës së skuadrës janë përfshirë nga flakët. Sipas hetimeve të para të policisë dhe të Prokurorisë së Basel Qytet, siç raportohet nga “swissinfo”, zjarri ka shpërthyer rreth orës 21:15 në katin e parë nëntokësor të stadiumit.
Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Basel 1893 kann nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im… pic.twitter.com/wsX88UL39V
Flakët janë shuar shpejt nga zjarrfikësit, por prania e madhe e tymit e bëri të nevojshme ndërhyrjen me ventilim. Ambientet aktualisht janë të papërdorshme dhe policia kriminale, e mbështetur nga specialistë, po heton për të përcaktuar me saktësi shkaqet dhe dinamikën e zjarrit. Ndërkohë ndeshja është shtyrë dhe për momentin nuk ekziston një datë e re për takimin. Sigurisht një situatë e pazakontë për Basel, që nuk mendonte se do të detyrohej të kërkonte madje shtyrjen e ndeshjes. Por është materialisht e pamundur.
Njoftimi zyrtar i Basel mbi dëmet ndaj skuadrës
Kjo është nota e klubit: “Janë prekur në veçanti dhomat e zhveshjes, magazinat e pajisjeve si dhe të gjitha materialet e lojtarëve dhe trajnerëve. Edhe zyra e trajnerit, zyra e menaxherit të ekipit, zonat e fizioterapisë, dushet dhe ambientet higjienike kanë pësuar dëme. Ndër dëmet materiale të rëndësishme përfshihen gjithashtu këpucët personale të futbollit, i gjithë materiali i lojës dhe rezervë (fanella, pajisje stërvitjeje etj.), si dhe pajisjet mjekësore dhe teknike të nevojshme për ndeshjet, të cilat nuk mund të zëvendësohen në një kohë të shkurtër”.