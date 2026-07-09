Dieta e habitshme e Haaland me 6000 kalori në ditë: ha zemër lope dhe pi qumësht të papasterizuar

Ai eliminoi Brazilin dhe e udhëhoqi Norvegjinë mes tetë skuadrave më të mira të Botërorit, por në Shtetet e Bashkuara Erling Haaland po tërheq vëmendje edhe për jetën jashtë fushës. Ndërsa publiku amerikan po zbulon sulmuesin norvegjez, në rrjetet sociale po bëhen virale videot e përditshmërisë së tij: jo supermakina apo jahte, por një fermë ku blen qumësht të papasterizuar, biftekë tomahawk që i gatuan vetë dhe një rutinë të ndërtuar rreth një obsesioni të vetëm, ta shndërrojë trupin e tij në makinën më të mirë të golave.
Detaji që e përshkruan më mirë stilin e tij të jetës lidhet pikërisht me ushqimin. Norvegjezi konsumon rreth 6000 kalori në ditë dhe e bazon dietën te produktet sa më natyrale dhe vendase: qumësht i papasterizuar, mjaltë i papërpunuar, biftekë tomahawk, peshk dhe mbi të gjitha të brendshme, ushqimet e tij të preferuara, të cilat i blen në një fermë në Cheshire që është bërë pika e tij e referimit.
Jeta e Haaland jashtë fushës
Norvegjezi duket sikur jeton në një botë larg yjeve të mëdhenj të futbollit. Kur të varë këpucët në gozhdë, ëndrra e tij më e madhe është të ketë një fermë, të drejtojë një traktor dhe të kujdeset për lopët e tij. Ky është përmbledhja perfekte e stilit të jetës që ka ndërtuar ndër vite, me ndihmën e të atit Alfie Haaland, i cili së bashku me një nutricionist i kanë krijuar një plan ushqimor të personalizuar. Sulmuesi është larg stereotipeve të futbollistit modern: nuk ka kuzhinier personal dhe dita e tij sillet rreth ushqimeve të thjeshta e cilësore si mishi, peshku, vezët, qumështi i papasterizuar dhe produktet vendase, të cilat i konsideron themelore për të mbajtur trupin në maksimum.
Në dokumentarin “Haaland: The Big Decision”, ai tregoi se dëshiron të ushqehet sa më natyrshëm, duke zgjedhur ushqime të papërpunuara. Menuja e tij përfshin edhe zemër dhe mëlçi viçi, mjaltë të papërpunuar, levrek, shparg, biftekë të mëdhenj dhe oriz të skuqur me vezë e qumësht të papasterizuar për mëngjes. Përjashtimi i vetëm që i lejon vetes janë lazanjat që i përgatit i ati para ndeshjeve në shtëpi, të cilat janë kthyer në një ritual për të.
Sekreti i rikuperimit të tij
Jo vetëm kuzhina dhe stërvitja; edhe rikuperimi është një pjesë thelbësore e jetës së tij. Haaland kujdeset për fizikun çdo ditë me një rutinë pothuajse shkencore që i lejon të jetë gjithmonë në formë të shkëlqyer. Një nga sekretet e tij është gjumi: “Për mua, ndoshta gjëja më e rëndësishme në jetë është të fle, jo vetëm shumë, por edhe mirë”. Ai përpiqet të ndjekë ritmin e tij cirkadian, duke bërë shëtitje në dritën e diellit në mëngjes dhe duke përdorur syze që filtrojnë dritën blu në mbrëmje për të favorizuar pushimin. Pas stërvitjeve alternon banja me akull, sauna, terapi me dritë të kuqe dhe seanca fizioterapie për ta mbajtur trupin gati për ritmin e futbollit të nivelit më të lartë. Kështu ka arritur të shkëlqejë në Botërorin e tij të parë, duke u bërë një nga lojtarët më të dashur për tifozët.