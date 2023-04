Dieta e Georgina Rodriguez shkakton konfuzion tek fansat

Jeta e Georgina Rodriguez vazhdon të jetë një pikë diskutimi. Partnerja e Cristiano Ronaldos po e shoqëron futbollistin në aventurën e tij në Al-Nassr të Arabisë Saudite, skuadër të cilës iu bashkua pas Kupës së Botës 2022.

Ajo ndan gjithçka që bën në Arabinë Saudite, si dhe çfarë bën atje në kohën e saj profesionale dhe të lirë. Mirëpo, kohët e fundit Rodriguez ka qenë në lajme pasi ka disa dyshime dhe konfuzione në lidhje me dietën e saj. Në dokumentarin e saj të Netflix, Unë jam Georgina, partnerja e Ronaldos rrëfeu se ajo ishte një ‘ e varur nga Iberia’, që do të thotë se nuk mund të jetonte pa ngrënë sanduiçe chorizo dhe salcice të tjera. Kështu, produktet iberike, shumë të vlerësuara në gastronominë spanjolle dhe portugeze, janë thelbësore në dietën e saj.

Megjithatë, në një intervistë për ‘Woman’s Health’ ajo u shpreh ndryshe. “Në mëngjes konsumoj një omëletë franceze me një lëng portokalli dhe një kafe me qumësht. Në mes të mëngjesit kam një banane ose pas stërvitjes”, tha Georgina.

Sipërmarrësja gjithashtu dha detaje për pjesën tjetër të vakteve të saj gjatë ditës: “Për drekë kam një pure me mish të pjekur në skarë ose perime. Për snack ndonjëherë kam kokrra të konservuara me limon. Dhe për darkë, njësoj si për drekë. .” Georgina mbron në dokumentarin e saj se “Unë ha pa frikë dhe për qejf”, sidomos kur takohet me miqtë e saj për drekë apo darkë, ndonëse ka mundësi ta bëjë këtë, pasi në pjesën tjetër të kohës ajo ndjek një dietë më të rreptë. Por, kjo kontradiktë nga Georgina ka gjeneruar disa komente kundër modeles se nuk tregon të vërtetën për zakonet e saj të të ngrënit gjatë gjithë kohës.