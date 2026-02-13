Diego Simeone provokon Lamine Yamal duke treguar “3” me dorë: gjesti ndez polemikat

Natë për t’u harruar për FC Barcelona në “Metropolitano”. Atlético Madrid shtyp blaugranët me një 4-0 të pastër në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Copa del Rey, duke hipotekuar praktikisht finalen kundër njërës mes Real Sociedad dhe Athletic Bilbao. Protagonist absolut, përveç lojtarëve të tij, ishte Diego Pablo Simeone, i cili në kulmin e euforisë u la të provokonte Yamal.
Pas 3-0 të firmosur nga Ademola Lookman, “Cholo” iu afrua talentit të ri katalanas dhe i tregoi hapur tre gishta, gjest i interpretuar si tallje për rezultatin. Trajneri argjentinas ishte i papërmbajtshëm në pjesën e parë, kur Atlético shënoi të katër golat: autogol i Eric Garcia, më pas Antoine Griezmann, Lookman dhe Julian Alvarez.
Mbrëmja e Barçës u përkeqësua më tej me anulimin e golit të vetëm të shënuar, atij të Pau Cubarsí. VAR-it iu deshën plot tetë minuta për të konfirmuar pozicion jashtë loje, për shkak të një problemi me teknologjinë gjysmë-automatike dhe nevojës për të vizatuar manualisht vijat. Një vendim që ndezi zemërimin e katalanasve. “Pyes pse është pozicion jashtë loje. Nuk e di çfarë kanë vendosur. Duhet ta pranojmë, por nuk jam dakord,” protestoi Hansi Flick, i cili pësoi humbjen më të rëndë të karrierës së tij si trajner profesionist.
Për ta komplikuar gjithçka ishte edhe përjashtimi i Eric Garcia-s në fund për një ndërhyrje të ashpër ndaj Alex Baena. Barça, pa lojtarë kyç si Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford dhe Andreas Christensen, u duk e brishtë dhe e çorganizuar. “Nuk luajtëm mirë. Do të jetë shumë e vështirë në kthim, por do të luftojmë,” premtoi Flick.
Simeone, ndërkohë, e shijoi mbrëmjen: “Mendoj se njerëzit tanë kanë nevojë për këto festa. Rruga drejt ndeshjes së kthimit është ende e gjatë, por sot i dhuruam një gëzim të bukur tifozëve tanë.” Me një Lookman menjëherë vendimtar pas transferimit nga Atalanta BC, Atlético dërgon një sinjal të fortë edhe në prag të UEFA Champions League, edhe pse mbetet larg në La Liga. Barcelonës do t’i duhet një mrekulli në Camp Nou për të përmbysur një natë që ka shijen e dorëzimit.