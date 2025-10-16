Diego Costa përplas përtokë lojtaren e Chelsea Gemma Davison: Terry mbetet i habitur

Diego Costa nuk e ka humbur temperamentin e tij, as tani që në moshën 37-vjeçare është pa skuadër: dëshira për të luajtur futboll është ende aty dhe ai e shfrytëzon çdo rast me seriozitet maksimal, madje edhe ndeshjet bamirësie. Shumë është folur për faullin që ai bëri ndaj Gemma Davison, ish-sulmueses së Chelsea, e cila gjatë stërvitjes përpara ndeshjes mes Legjendave u përplas praktikisht nga furia e brazilianit.
Dy skuadrat po përfundonin përgatitjet përpara ndeshjes që u zhvillua një javë më parë në Stamford Bridge, por sulmuesi rrezikoi ta lëndonte lojtaren kur Diego Costa e rrëzoi përtokë me një goditje me shpatull, një faull që do të kishte merituar karton të verdhë. Pjesëmarrësit e tjerë në ndeshje panë skenën dhe mbetën pa fjalë, duke filluar nga John Terry, i cili madje i telefonoi Davison për të pyetur nëse ishte në rregull.
Diego Costa is not real pic.twitter.com/on8vElyped
— george (@StokeyyG2) October 16, 2025
Diego Costa, faulli i shëmtuar ndaj Gemma Davison
Chelsea dhe Liverpool Legends u përballën një javë më parë në Londër në ndeshjen klasike bamirëse mes ish-yjeve të dy klubeve. Kishte edhe disa lojtare që kishin luajtur më parë për ekipet femërore të këtyre klubeve, dhe njëra prej tyre rrezikoi të mos merrte pjesë në event pas përplasjes në stërvitje me Diego Costa. Një video regjistroi gjithçka ndodhi në fushën stërvitore: braziliani u nis për të rikuperuar topin dhe, me një ndërhyrje të fortë, e rrëzoi përtokë Gemma Davison. Pas një goditjeje me shpatull, lojtarja ra në tokë, por për fat të mirë u ngrit pa asnjë dëmtim.
Ish-lojtari i Chelsea nuk bën përjashtim, as kur bëhet fjalë për stërvitje, dhe i la pa fjalë të gjithë të pranishmit në fushë. Terry menjëherë bërtiti se ishte një ndërhyrje për t’u ndëshkuar me karton të verdhë, por më pas, në një video të publikuar në rrjetet sociale, tregoi se kishte telefonuar personalisht Davison për të mësuar gjendjen e saj: “Ky është Diego në pak fjalë, thjesht nuk i plas fare.” Lojtarja nuk pati asnjë problem dhe në fund i shtrëngoi dorën brazilianit, duke harruar incidentin.