Diddy nën hetim të ri për sulm seksual

Problemet ligjore për reperin dhe producentin muzikor Sean Combs duket se nuk kanë të mbaruar.
Ndërsa ai po vuan një dënim prej 50 muajsh burg në një institucion federal në New Jersey, autoritetet në Los Angeles kanë konfirmuar se po shqyrtojnë akuza të reja për sulm seksual.
Zyra e Prokurorit të Qarkut të Los Angeles bëri të ditur se Combs është subjekt i një hetimi që buron nga pretendimet e publicistit të Hollywood-it, Jonathan Hay. Ky i fundit depozitoi një kallëzim në shtator të vitit 2025 në Florida, duke pretenduar se ishte viktimë e sulmeve seksuale nga Combs gjatë viteve 2020 dhe 2021.
Sipas raportimeve, ngjarjet e pretenduara kanë ndodhur në Los Angeles, çka bëri që çështja t’u kalonte autoriteteve kaliforniane për shqyrtim. Aktualisht, prokurorët po analizojnë provat e mbledhura nga hetuesit lokalë, ndërsa ende nuk është marrë një vendim për ngritjen e akuzave.
Hay pretendon se incidentet kanë ndodhur gjatë bashkëpunimeve profesionale që lidhen me projekte muzikore të djalit të reperit të ndjerë The Notorious B.I.G.. Ai akuzon Combs për sjellje të papërshtatshme seksuale dhe për një incident të dytë, në vitin 2021, ku pretendon se u detyrua të kryente akte seksuale kundër vullnetit të tij.
Në një deklaratë të fundit, Hay tha se e sheh vendimin e autoriteteve për të vazhduar shqyrtimin e çështjes si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë.
“Ky zhvillim përfaqëson një përparim të madh në përpjekjen time për përgjegjësi të plotë. Drejtësia po triumfon”, u shpreh ai.
Nga ana tjetër, Combs ka mohuar kategorikisht këto dhe të gjitha akuzat e tjera të ngritura ndaj tij. Përveç këtij rasti, ai përballet me dhjetëra padi civile që lidhen me pretendime për abuzime seksuale dhe sjellje të papërshtatshme ndër vite.
Në korrik, një juri federale e shpalli Combs fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni, ndërsa ai u shpall i pafajshëm për akuzat më të rënda, përfshirë trafikimin seksual dhe organizimin e një rrjeti kriminal.
Në tetor, reperi u dënua me 50 muaj burg dhe aktualisht po e vuan dënimin në New Jersey, ndërsa avokatët e tij kanë nisur procesin e apelimit.