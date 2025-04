DHL pezullon përkohësisht dërgesat me vlerë të lartë drejt SHBA-së

DHL Express ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të të gjitha dërgesave me vlerë mbi 800 dollarë drejt Shteteve të Bashkuara, duke përmendur një “rritje të ndjeshme” të procedurave doganore si pasojë e tarifave të reja të vendosura nga administrata e ish-presidentit Donald Trump.

Në një deklaratë zyrtare, kompania bëri të ditur se duke filluar nga dita e hënë, dërgesat nga bizneset ndërkombëtare për konsumatorët amerikanë do të ndalohen “deri në një njoftim të dytë”. Sidoqoftë, dërgesat nga një biznes te një tjetër (B2B) do të vijojnë, megjithëse priten vonesa të mundshme për shkak të kontrolleve të shtuara.

Më parë, pakot me vlerë deri në 2,500 dollarë mund të hynin në SHBA me dokumentacion minimal. Por me hyrjen në fuqi të tarifave të reja në fillim të muajit, kufiri për të shmangur kontrollin e plotë doganor është ulur në 800 dollarë.

DHL bëri të ditur se kjo ka shkaktuar një rritje të ndjeshme të clearance-eve zyrtare doganore, të cilat kompania po përpiqet t’i përballojë duke punuar pa ndërprerje. “Ndërsa po punojmë për të përballuar këtë fluks të ri, dërgesat me vlerë mbi 800 dollarë, pa marrë parasysh origjinën, mund të përjetojnë vonesa prej disa ditësh,” thuhet në deklaratë.

Megjithatë, dërgesat me vlerë më të ulët se 800 dollarë do të vazhdojnë të pranohen dhe dërgohen drejt SHBA-ve me kontrolle minimale.

Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar masa shtesë për paketat me vlerë të ulët – veçanërisht ato që vijnë nga Kina dhe Hong Kongu – duke nisur nga 2 maji, kur pritet të mbyllet një boshllëk ligjor që lejonte hyrjen e tyre pa detyrime doganore. Heqja e rregullit të njohur si “de minimis” do të prekë drejtpërdrejt gjigantët e shitjeve online si Shein dhe Temu, të cilët kanë paralajmëruar rritje çmimesh për shkak të ndryshimeve të reja në rregullat tregtare dhe tarifat.

Administrata Trump ka akuzuar disa kompani kineze se fshehin përmbajtjen e vërtetë të pakove dhe përdorin praktika mashtruese për të shmangur kontrollet, duke e lidhur këtë me rritjen e krizës së opioideve në SHBA. Sipas një urdhri ekzekutiv të lëshuar kohët e fundit, këto masa synojnë “adresimin e zinxhirit të furnizimit me opioide sintetike”.

Pekini ka reaguar ndaj akuzave duke theksuar se problemi me fentanilin është “një çështje e brendshme e SHBA-së” dhe se Kina ka ndër politikat më të ashpra kundër drogës në botë.

Në të njëjtën linjë, edhe Hongkong Post njoftoi se ka pezulluar dërgesat me anije drejt SHBA-së dhe se nga data 27 prill do të ndalojë pranimin e çdo pakoje të destinuar për Amerikë. Në një deklaratë zyrtare, autoritetet postare në Hong Kong e cilësuan vendimin e SHBA-së si “të paarsyeshëm, abuziv dhe shantazhues në aspektin tarifor”.