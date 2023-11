Dhjetë ndryshime që duhet t’i bëni gjatë të tridhjetave

Shumë njerëz i kalojnë të njëzetat e tyre duke bërë veprime që nuk janë të shëndetshme për shëndetin dhe jetën e tyre.

Ndërsa shkencëtarët tani sugjerojnë se mosha 30 vjeçare është një kohë ideale që të filloni me ndërtimin e shprehive që janë të shëndetshme dhe fitimprurëse.

The Independent e ka përpiluar një listë prej 10 gjërave që njeriu duhet t’i bëjë kur ta ketë arritur këtë moshë.

Ndërprisni duhanin.

Bëni gjumë të rregullt (duhet të flini dhe të zgjoheni në të njëjtën kohë çdo ditë).

Ushtroni rregullisht në palestër apo merruni me aktivitete tjera sportive.

Filloni të mbani një ditar ku mund t’i shkruani momentet e veçanta të jetës.

Filloni të kurseni të holla duke u munduar që të mos shpenzoni në gjëra të panevojshme.

Bëhuni të lumtur me atë që keni.

Filloni të ndiqni ëndrrën e jetës.

Mos u mundoni t’i kënaqni të gjithë.

Mos e krahasoni vetën me të tjerët.

Falni vetveten për gabimet tuaja.