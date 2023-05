Detaje nga romanca e Kylie Jenner me aktorin

Kylie Jenner dhe Timothée Chalamet vazhdojnë të shijojnë shoqërinë e njëri-tjetrit.

Një burim i afërt me Kylie thotë për PEOPLE se ajo dhe Chalamet ende po kalojnë kohë së bashku. “Kylie-t i pëlqen të takohet me të, por fokusi i saj kryesor është të qenit nënë”, tha një burim i brendshëm, duke sqaruar se marrëdhënia e tyre “nuk është serioze”.

PEOPLE raportoi në mesin e prillit se Jenner dhe Chalamet – i cili ka qenë i lidhur romantikisht në të kaluarën me Lourdes Leon, Lily-Rose Depp dhe Eiza González – u takuan në fillim të këtij viti në një ngjarje në Evropë. Në atë kohë, burimet konfirmuan se dyshja ishin “duke u shoqëruar dhe duke u njohur me njëri-tjetrin”. Menjëherë pas kësaj, një burim tregoi se themeluesja e Kylie Cosmetics dhe aktori i Dune po kalonin shumë kohë së bashku duke vënë në dukje se dyshja “kanë shumë për të biseduar”.

Jenner ndan vajzën 5-vjeçare Stormi Webster dhe djalin 15-muajsh Aire me Travis Scott, me të cilin është në lidhje që nga viti 2017. Kardashians transmetohet të enjten në Hulu. Filmi i ardhshëm i Chalamet Dune: Part Two dhe projekti i filmit origjinal Wonka pritet të kenë premierë më vonë këtë vit.