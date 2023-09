Detaje nga romanca e Ariana Grande me aktorin

Ariana Grande dhe Ethan Slater janë ende bashkë dhe po bëjnë çmos për të lundruar marrëdhënien e tyre në sytë e publikut, thanë burime të shumta për PEOPLE.

“Ndërsa e gjithë kjo situatë ka dalë jashtë proporcionit, është shumë më ndryshe nga ajo që është portretizuar në publik”, tha një mik i çiftit, i cili u takua në xhirimet e adaptimit të ardhshëm të filmit Wicked. “Ata thjesht po përpiqen të lundrojnë privatisht në marrëdhënien e tyre të re”, shton burimi.

“Njerëzit janë përpjekur të vënë në pikëpyetje afatin kohor,” vëren një mik i ngushtë i familjes për marrëdhënien midistyre , të cilët ishin miq dhe partnerë para se të fillonin të takoheshin. Marrëdhënia e tyre romantike filloi pas ndarjes së Grandes nga burri i saj Dalton Gomez dhe ndarjes së Slater nga gruaja e tij Lilly Jay. “E vërteta është se Ariana dhe Ethan nuk filluan të takoheshin me njëri-tjetrin derisa të dy palët u ndanë, me respekt”, vazhdon miku i ngushtë i familjes.

Në janar, Ariana u nda nga agjenti i pasurive të paluajtshme luksoze Dalton me të cilën u martua në maj 2021. Pasi u publikua lajmi , një burim i tha PEOPLE se vendimi ishte miqësor. Insajderi shpjegoi se martesa “nuk funksionoi” pasi fituesja e Grammy shkoi në filmin Wicked në Londër dhe u distancuan por shtoi, “Ari nuk ka asgjë tjetër veç fjalëve të mira për të thënë për Dalton. Gjatë martesës së tyre, ai ishte fansi numër 1 i saj.”

Grande do të luajë si Glinda, ndërsa Slater do të luajë Boq, në adaptimin filmik të Jon M. Chu të hitit muzikor të Broadway Wicked. Filmi filloi xhirimet në Britaninë e Madhe në vitin 2022 me planet për t’u shfaqur në nëntor 2024.