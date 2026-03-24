DETAJE nga gara për kreun e Policisë së Shtetit, ulet numri i kandidatëve, 4 rezultojnë me vijë të kuqe nga SPAK

4 nga kanditatët që janë në garë për të marrë drejtimin e Policisë së Shtetit kanë rezultuar me probleme duke penguar kështu kandidimin e tyre dhe ulur numrin e konkurrentëve.
Lajmi është konfirmuar nga gazetari Igli Çelmeta i cili raporton se profili i 4 kandidatëve, pa zbuluar emrat e tyre, ka shfaqur probleme.
“Burime konfidenciale më bëjnë me dije se disa kandidatë që aplikojnë për postin e drejtorit të Policisë së Shtetit kanë rezultuar me probleme me pastërtinë e figurës, dhe nuk do zgjidhen në krye të policisë së vendit” tha gazetari Çelmeta.
Për pasojë, minimozohet mundësia që 4 kandidatët të cilët kanë dalë më probleme të zgjidhen në krye të Policisë së Shtetit.
Çelmeta raporton se Ministria e Brendshme ka kryer verifikimet përkatëse për kandidatët, duke kërkuar informacion nga organet ligjzbatuese, përfshirë SHISH-in dhe SPAK-in, si dhe nga partnerët ndërkombëtarë.
Për rrjedhojë, aktualisht mbeten në garë 10 kandidatë, në mesin e të cilëve njëri prej tyre pritet të marrë frenat e Policisë së Shtetit.
Përveç këtyre kandidatëve, pritet që pas zgjedhjes së drejtorit të ri të Policisë, të kemi një spastrim të ri në Policinë e Shtetit, ku do të kemi një bashkëpunim të Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit dhe SPAK-ut, për pastrimin e Policisë së Shtetit. Sipas informacioneve që kam nga lista me 14 kandidatë, të paktën 4 prej tyre rezultojnë me probleme me pastërtinë e figurës.