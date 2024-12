Detaje nga dokumentari i Meghan dhe Harry

Një dokumentar i ri për Princin Harry dhe Meghan Markle mund të shkatërrojë shpresat për një ribashkim mbretëror, pohon një ekspert i PR.

Duka dhe Dukesha e Sussex janë fokusi i një filmi të ri, të titulluar Harry – Princi i Humbur, i cili është planifikuar të transmetohet në rrjetin gjerman .

Dokumenti do të ndezë një debat të ri për çiftin, pasi do të eksplorojë betejat e Harry-t brenda familjes mbretërore dhe jetën e tij tani me Meghan në Kaliforni.

McCormick tha për The Mirror US: “Unë mendoj se nëse speciali nuk merr një numër të shëndetshëm shikuesish, do të ishte një shenjë paralajmëruese se popullariteti i Harry dhe Meghan është zbehur vërtet. .”

Një promo për specialen e kohës kryesore thotë: “Familja mbretërore duhet të përballet me zhvillime të vështira dhe të rigrupohet pas ‘Megxit’, vdekjes së Mbretëreshës dhe kancerit të Charles dhe Kate. Çfarë roli do të luajë Harry në të ardhmen?”

Përshkrimi vazhdon: “Edhe në mërgimin e tij të vetë-imponuar në Montecito, Kaliforni, ai mbetet një figurë me interes publik. Përkushtimi i tij ndaj organizatave bamirëse – të tilla si Lojërat Invictus gjithmonë e vendos atë në qendër të vëmendjes.”

Ai vjen mes lajmeve për serinë e ardhshme të dokumentarëve të Harry-t me titull POLO. Dokumentarët me pesë pjesë do të debutojnë zyrtarisht më 10 dhjetor. Shfaqja e shumëpritur ndjek lojtarët e polos “në dhe jashtë fushës” ndërsa ata garojnë në kampionatin e hapur të polo-s në SHBA, dhe paraqesin fragmente të vetë Harry-t dhe Meghan-it.