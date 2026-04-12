Dështojnë negociatat e SHBA me Iranin, Vance: S’ka marrëveshje

Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance ka deklaruar se negociatorët amerikanë po largohen pa një marrëveshje paqeje nga Pakistani.
Duke folur pas 21 orësh bisedimesh paqeje në Pakistan, Vance tha se negociatorët iranianë “kanë zgjedhur të mos i pranojnë kushtet tona”.
“Pra, ne kthehemi në Shtetet e Bashkuara, pasi nuk kemi arritur një marrëveshje,” vazhdoi ai.
Ai tha se SHBA-të kishin kërkuar një “angazhim pozitiv” se Teherani nuk do të kërkonte një armë bërthamore, as mjetet për ta arritur shpejt një të tillë.
Ai tha: “A shohim një angazhim themelor të vullnetit nga ana e iranianëve për të mos zhvilluar një armë bërthamore… për një kohë të gjatë? Ende nuk e kemi parë këtë.”
Zëvendëspresidenti amerikan shtoi se ishin trajtuar një sërë çështjesh të tjera dhe këmbënguli që negociatorët amerikanë ishin “mjaft fleksibël” dhe “mjaft të gatshëm për të akomoduar”.
” Por përsëri,” tha ai, “ne thjesht nuk mund të arrinim në një situatë ku iranianët ishin të gatshëm të pranonin kushtet tona.”
Ai përfundoi: “Ne largohemi nga këtu me një propozim shumë të thjeshtë; një metodë mirëkuptimi që është oferta jonë përfundimtare dhe më e mirë. Do të shohim nëse iranianët do ta pranojnë atë.”