Dëshmia e psikologut Diaz në procesin Maradona: “Çrregullim bipolar dhe narcisist”

Gjatë procesit mbi vdekjen e Diego Armando Maradonës, në gjykatë u dëgjua psikologu Carlos Diaz, profesionisti i fundit që ndoqi ish “Pibe de Oro” para vdekjes (25 nëntor 2020). Dëshmia e tij ka rikthyer vëmendjen mbi gjendjen klinike të ish-kampionit argjentinas dhe mbi kompleksitetin e trajtimit terapeutik në periudhën e fundit të jetës së tij. Dhe për herë të parë një specialist foli publikisht për probleme të tjera psikologjike nga të cilat vuante: “Përveç varësisë nga alkooli dhe psikofarmakët, kemi trajtuar çrregullimin bipolar dhe çrregullimin narcisist të personalitetit”. Një personalitet i shtypur (edhe) nga presioni i madh mediatik që e ka shoqëruar gjithmonë karrierën e tij, shpesh obsesiv dhe i pamundur për t’u menaxhuar, aq sa vetë ylli i futbollit kishte thënë disa herë: “Nuk do të jem kurrë një njeri normal”.
Diagnoza e psikologut për periudhën e fundit të jetës së Maradonës
Diaz tregoi në sallë cilat ishin përshtypjet nga takimet me Maradonën. Në raportin e tij përshkroi një pacient me një gjendje psikologjike shumë të ndërlikuar, të lidhur me disa faktorë njëkohësisht. “Abuzimi me substancat ishte i lidhur ngushtë me sukseset sportive dhe përballë frustrimit ai nuk dinte si ta përballonte”. Një varësi nga e cila ish “Pibe” “donte të çlirohej” në një kuadër klinik kompleks edhe për një tjetër deduksion mjekësor: “Ishin për t’u trajtuar çrregullimi bipolar dhe ai narcisist i personalitetit”. Sipas specialistit, kjo kombinim elementësh e bënte trajtimin shumë delikat.
Vështirësitë në trajtimin terapeutik
Gjatë dëshmisë, psikologu hodhi poshtë edhe disa kritika mbi shpeshtësinë e takimeve me pacientin. Ai shpjegoi në çfarë gjendjeje e kishte gjetur Maradonën dhe se me kalimin e kohës ai kishte shfaqur gjithnjë e më shumë pakënaqësi ndaj trajtimit. “Herën e parë që e pashë ishte ulur në kolltuk duke pirë një gotë verë”. Disa ditë më vonë, në takimin e dytë më 12 nëntor 2020, situata dukej shumë ndryshe. “Ishte i jashtëzakonshëm, shumë i kthjellët, i pranishëm dhe mbi të gjitha i gatshëm për t’u shëruar”.
Diaz shtoi se në rastet e varësisë është normale që pacienti të alternojë bashkëpunimin dhe rezistencën. “Gjëja më zhgënjyese ishte se u binda që pacienti donte të çlirohej. Provat e tregonin, raporti toksikologjik e tregonte. Ai vdiq pas 23 ditësh abstinence”. Dhe e mbylli me fjalë shumë të forta: “Maradona ishte i vetëdijshëm për problemin dhe po e përballonte. Më zemëron që kjo ishte e mundur”.
Kush janë të pandehurit në procesin për vdekjen e ish ‘Pibe’
Procesi vazhdon për të sqaruar përgjegjësitë lidhur me trajtimin (dhe neglizhencat e mundshme) në menaxhimin klinik të ish-kampionit dhe nëse vdekja e tij mund të ishte shmangur. Procedimi përfshin edhe profesionistë të tjerë shëndetësorë që e ndoqën në muajt e fundit: neurokirurgu dhe mjeku personal Leopoldo Luquela; psikiatrja Agustina Cosachov; doktoresha Nancy Forlini; mjeku Pedro Di Spagna; koordinatori infermieristik Mariano Perroni; infermieri Ricardo Almirón.