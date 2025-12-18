Dëshmia e Metës: Shërbimet amerikane na lajmëruan për 21 Janarin, raporti në SHISH!

Ish presidenti Ilir Meta përfundon dëshminë e tij në SPAK lidhur me 21 Janarin.

Siç bën me dije gazetarja e Top Channel Anila Hoxha ai është pyetur nga hetues të BKH që ishin caktuar nga prokurori i dosjes Alfred Shehu.

Avokati i Ilir Metës citoi për gazetaren Anila Hoxhën detaje nga dëshmia e ish-presidentit.

“Shërbimet amerikane më informuan se protesta do të ishte e dhunshme dhe do mbyllej me vrasje. Unë kam dhënë dorëheqjen se më është kërkuan nga ata sepse e dinin qe do ketë skenar dhune dhe për të zbutur përplasjet dhashë dorëheqjen. Këto informacione i janë dhënë shërbimit tonë sekret edhe presidencës”, mësohet të jetë thënë Meta për 21 janarin.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top