Deschamps nuk do të jetë më trajneri i Francës: njoftim i papritur i teknikut

Epoka e Didier Deschamps si trajner i Francës tani ka një datë përfundimi. Sipas asaj që ka zbuluar ekskluzivisht L’Equipe (duke paraprirë atë që ish-futbollisti dhe trajneri i Juventusit pritet të thotë në një intervistë që do të transmetohet të mërkurën më 8 janar në edicionin e orës 13:00 të lajmeve në TF1, i cili është më i ndjekuri në Francë), 56-vjeçari nga Bayonne do t’i komunikojë Federatës Franceze të Futbollit dëshirën e tij për të mos rinovuar kontratën aktuale dhe për të lënë stolin e “Blues” në vitin 2026, pas përfundimit të Botërorit të ardhshëm.

Aventura e Deschamps mbyllet pas 14 vitesh

Kështu, aventura e Deschamps si trajner i kombëtares franceze, e cila nisi në korrik të vitit 2012 (kur, pas dështimit në Kampionatin Evropian, zëvendësoi Laurent Blanc), do të përfundojë pas 14 vitesh. Gjatë kësaj kohe, ai arriti suksese të shumta, përfshirë triumfin në Kupën e Botës në Rusi në vitin 2018, por edhe humbje të dhimbshme, si finalet e humbura në Euro 2016 dhe në Botërorin e fundit në Katar në 2022. Këto arritje e kanë bërë atë trajnerin më jetëgjatë në historinë e kombëtares franceze.

Vendimi i marrë muaj më parë dhe objektivat e fundit

Sipas burimeve të besueshme, Deschamps, i lindur në vitin 1968, e ka marrë vendimin për t’u larguar nga stoli i Francës në vitin 2026 disa muaj më parë. Për të mbyllur spekulimet që kanë qarkulluar gjatë javëve të fundit për të ardhmen e tij, ai ka vendosur tani ta bëjë këtë njoftim zyrtar, në mënyrë që të përqendrohet plotësisht te dy angazhimet e tij të fundit: Nations League 2025 dhe, mbi të gjitha, Botërorin e vitit 2026, që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada (ku Franca duhet ende të kualifikohet). Kjo do të jetë skena e fundit e tij si trajner i kombëtares franceze.

Data përfundimtare dhe pasardhësi i mundshëm

Nëse nuk ka ndonjë ndryshim të papritur, Deschamps do ta përfundojë zyrtarisht përvojën e tij si trajner i Francës më 19 korrik 2026, dita e finales së Botërorit të Amerikës së Veriut. Pas kësaj, ai do të largohet, duke i lënë vendin një pasardhësi që do të marrë drejtimin e një skuadre të mbushur me talent dhe me pritshmëri të mëdha, por edhe me një trashëgimi të rëndësishme për të përballuar. Në Francë, tashmë ka nisur debati mbi pasardhësin e tij, dhe emri më i përfolur për momentin është vetëm një: Zinedine Zidane, i cili shihet si favoriti absolut për të marrë drejtimin e “Blues”.