Derbi-titull drithërues: ekiston frika për incidente në Inter-Milan, nis plani i sigurisë së lartë

Ethet për derbin po ngrihen në Milano. Krahas nderit, në fakt, në lojë është edhe aritmetika për titullin e yllit të dytë zikaltër dhe tensioni është i dukshëm mes tifozëve. Ndeshja është caktuar për të hënën më 22 prill me startin në orën 20:45 e autoritetet kompetente kanë frikë se ndeshja mund të kthehet në një mundësi për të shkuar përtej futbollit dhe për të shkaktuar përplasje mes tifozëve. Pikërisht për këtë arsye, në qytet po studiohet një plan sigurie që përfshin mbylljen e disa rrugëve pranë Duomos, ku tifozët e Inter dynden masivisht zakonisht për të festuar në rast fitoreje. Përvec kësaj edhe shtimi i rreth njëqind agjentëve të policisë pranë stadiumit për të shmangur kontaktet apo përleshjet mes tifozëve të Milan dhe atyre të Inter.

PAKTI MES ULTRASVE

Për sa i përket rivalitetit mes grupeve ultras, gjithmonë ka pasur respekt të madh mes tifozëve të Milan dhe Inter dhe ka një pakt thelbësor për të mos u përplasur mes tyre. Por, duke pasur parasysh situatën, është e qartë se shumë pak mund të mjaftojë për të shkaktuar shkëndijen. Pra, është më mirë që siguria të jetë gati duke hartuar menjëherë një plan sigurie për të kufizuar kontaktin dhe për të shmangur problemet.

Sigurisht, duke pasur parasysh bashkëshoqërimin e derbit me festën e mundshme të titullit, ka shumë situata për t’u marrë në konsideratë. Nuk është e lehtë të parashikohen të gjitha skenarët e mundshëm me zikaltrit që, në këtë rast, do të festojnë nëpër qytet dhe shumë tifozë të Milan në stadium do të jenë duke u kthyer në shtëpi pas ndeshjes. Një përzierje potencialisht e rrezikshme në të cilën shumë pak mund të mjaftojë për të provokuar një reagim të dhunshëm, për të shkaktuar përplasje dhe për të ndezur situatën.

Ka shumë aspekte për t’u marrë parasysh. Duke filluar nga koha e ndeshjes. Për momentin Inter nuk ka kërkuar të paraprijë ndeshjen kundër Milan dhe në rast fitoreje xhiro e skuadrës në qytet duhet të shtyhet për ditën e nesërme. Megjithatë, festa e zikaltërve sigurisht që nuk do të presë dhe në fund të ndeshjes tifozët do të derdhen në rrugë duke u përpjekur të arrijnë në Duomo. Një situatë që duhet trajtuar me kujdes nga autoritetet dhe policia për të shmangur aksidentet.

PRECEDENTI

Në vitin 2022, kur Milan ishte ai që festonte, gjithçka shkoi pa probleme. Në atë kohë nuk kishte një derbi të përfshirë, por kuqezinjtë fituan titullin me kushërinjtë e tyre që luanin në San Siro dhe shumë tifozë zikaltër u kthyen në shtëpi pikërisht në mes të festës milaniste. Një precedent që ngjall shpresë.