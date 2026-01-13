Derbi i kryeqytetit në Kupën e Shqipërisë: shorti “dënon” Tiranën, buzëqesh Vllaznia

Çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë kanë njohur tashmë çiftet e nxjerra nga shorti i hedhur sot në orën 14:30. Goglat kanë qenë të ashpra me Tiranën, ndërsa ajo që mund të buzëqeshë është Vllaznia. Derbi i kryeqytetit rikthehet në Kupë me bardheblutë që kanë gjetur përballë Dinamon, ndërsa shkodranët përplasen me Bylis. Ndërkohë, Teuta do sfidojë Egnatian, kur Elbasani do të ndeshet me Partizanin.

SHORTI I ÇEREKFINALEVE
Teuta vs Egnatia
Tirana vs Dinamo
Elbasani vs Partizani
Bylis vs Vllaznia

Egnatia, Vllaznia, Partizani dhe Dinamo ishin pjesë e vazos së parë. Pjesa tjetër në vazon e dytë për të plotësuar tetë skuadrat më të mira të këtij kompeticioni. Avantazhi është që ekipet e vazos së parë e luajnë ndeshjen e dytë në shtëpi. Pra fati përfundimtar i këtyre çerekfinaleve do të vendoset në shtëpinë e Egnatias, Dinamos, Partizanit dhe Vllaznisë.

Vazo e parë: Egnatia, Vllaznia, Partizani, Dinamo
Vazo e dytë: Elbasani, Teuta, Bylis, Tirana

Ndeshjet e para çerekfinale në Kupë do të luhen më 11 shkurt dhe ato të kthimit më 4 mars. Për fazën gjysmëfinale do të ketë sërish short.

KALENDARI
11 shkurt
Teuta – Egnatia
Tirana – Dinamo
Elbasani – Partizani
Bylis – Vllaznia

4 mars
Egnatia – Teuta
Dinamo – Tirana
Partizani – Elbasani
Vllaznia – Bylis

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top