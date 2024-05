Dënim mbi dënimin për ‘bastexhiun’ Sandro Tonali: FA e pezullon për dy muaj, por me kusht

Edhe Federata Angleze e Futbollit ka dënuar mesfushorin e Newcastle Sandro Tonali për çështjen e basteve. Ish-mesfushori i Milanit, në fakt, u skualifikua për dy muaj për bastet e vëna pas transferimit te klubi anglez i Newcastle në Premier League. Bëhet fjalë për 50 shkelje mes 12 gushtit dhe 13 tetorit 2023. Megjithatë, dënimi u pezullua deri në fund të sezonit 2024/25. Tonali, i cili gjithashtu do të duhet të paguajë një gjobë prej 20 mijë paundësh, do të mund të rikthehet në fushë në fund të gushtit, kur përfundon skualifikimi 10-mujor i vendosur nga FIGC.

KOMUNIKATA E NEWCASTLE

Lajmin për masën e marrë e ka dhënë vetë klubi i Newcastle: “Mesfushori Sandro Tonali është pezulluar nga futbolli konkurrues për dy muaj nga një komision rregullator i pavarur pasi vetëdeklaroi shkelje të rregullave të basteve të FA – thuhet në një shënim të klubit -. Ai gjithashtu u gjobit me 20,000 £ dhe është paralajmëruar nga FA në lidhje me sjelljen e tij në të ardhmen. Periudha e skualifikimit është krejtësisht e pezulluar për gjithë sezonin 2024-25, që do të thotë se ai do të jetë në dispozicion në përfundim të dënimit prej 10 muajsh të vendosur nga Federata italiane (FIGC) më 27 tetor 2023.

Me kusht që të mos kryejë shkelje të mëtejshme të Rregullave të basteve të FA gjatë periudhës së pezullimit, Sandro nuk do të vuajë asnjë pjesë të sanksionimit dymujor. Siç pranohet nga FA në arsyet e shkruara të Komisionit të Pavarur Rregullator, niveli i bashkëpunimit që Sandro ofroi duke vetë-raportuar dhe duke bashkëpunuar plotësisht me një hetim të mëvonshëm ishte i jashtëzakonshëm dhe i paprecedentë. Sandro e pranoi plotësisht aktivitetin e tij të basteve dhe e bëri këtë në rrethana kur nuk kishte prova të tjera për të mbështetur një procedim të sjelljes së keqe. Sandro vazhdon të ndjekë një plan terapeutik dhe një program edukativ me mbështetjen e plotë të Klubit dhe do të vazhdojë të stërvitet me shokët e tij të skuadrës”.