Dëmtoi keq gjurin, Matthijs de Ligt do të mungojë gjatë: MRI përkeqëson prognozën

24-vjeçari holandez Matthijs de Ligt po vazhdon t’i nënshtrohet testeve pasi dëmtoi gjurin dhe doli nga fusha në dhimbje në fillim të ndeshjes së humbur 2-1 nga Bayern në DFB-Pokal ndaj Saarbrücken të mërkurën. Raportet e fundit që dalin nga Bild sugjerojnë se afati kohor i rikuperimit të tij mund të zgjatet, potencialisht deri në vitin e ardhshëm.

Pas testeve fillestare, ndalesa e Matthijs de Ligt u vlerësua në 4-6 javë. Por prognoza u përkeqësua pas skanimit MRI në Mynih sot. Brenda klubit, madje, flitet se holandezi mund të mungojë deri në 8 javë. Në skenarin më të keq, holandezi nuk do të luajë më për Bayern këtë vit

A DO TË LUAJË SËRISH DE LIGT PLAY NË 2023?

Kur u vlerësuan raportet e kontrolleve të mbrojtësit të Bayern Munich, dyshohej të kishte një dëmtim MCL ose një dëmtim kapsulë në gju. Por në lajmet e fundit ka ndodhur më e keqja. Duket se De Ligt vuan nga një dëmtim i dyfishtë, që do ta mbajë atë jashtë aksionit mbi gjashtë javë, sipas Bild.

Mungesa e theksuar e fatit për 24 vjeçarin këtë sezon vazhdon dhe qendra e mbrojtjes e Bayern Munich do të bëhet sërish një çështje e madhe. A do të kthehet Dayot Upamecano në kohë për t’u përballur me Borussia Dortmund këtë fundjavë? Të besuarit e Thomas Tuchel do të kthehet në fushë të shtunën për tu përballur me rivalët e Borussia Dortmund për të parën Der Klassiker të seazonit.