Dëmtohet sërish në lotin e dytë rruga Qukës-Qafë Plloçë, aksi pëson shembje

Aksi i dëmtuar në Qukës-Qafë Plloçë ndodhet në afërsi të kthesës së Trebinjës, ku janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës. Vetëm 500 metra më larg, një tjetër dëmtim që prej muajit janar ende nuk është rregulluar. Loti 2 i rrugës Qukës-Qafë Plloçë ka pësuar sërish dëmtime pranë zonës së quajtur Kthesa e Trebinjës. Aksi i dëmtuar ndodhet në afërsi të kthesës së Trebinjës, ku janë evidentuar ulje të niveleve në shtratin e rrugës.
Në muajin janar një pjesë tjetër e shtratit të rrugës, vetëm 500 metra larg dëmtimit të evidentuar tani, pësoi zhytje për shkak të rrëshqitjeve të strukturës. Por, edhe ai segment nuk është kthyer në normalitet, ndërsa duket se situata është përkeqësuar në të. Qarkullimi për mjetet është i orientuar vetëm në njërën korsi. Kalvari i dëmtimeve të rrugës Qukës-Qafë Pllocë ka nisur që prej inaugurimit të saj. Rruga Qukës–Qafë Plloçë ka kushtuar 260 milionë euro.
Kjo rrugë ka kushtuar 260 milion euro dhe është hapur për qarkullimin e mjeteve në shtator të vitit të shkuar. Ndërsa pas problematikave në lotin e tretë, së fundmi situata serioze është evidentuar dhe në lotin e dytë të rrugës.