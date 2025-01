Dëmtimi në shpatull gjatë ndeshjes së boksit: britma e Afghan Dan ishte tronditëse

Një dëmtim vërtet i tmerrshëm, i vështirë për t’u parë dhe dramatik për shkak të reagimit të viktimës, i cili lëshoi një britmë të tmerrshme dhimbjeje përpara se ndeshja e boksit të ndërpritej përfundimisht nga arbitri. Afghan Dan, një reper anglez, kishte vendosur të përfundonte rivalitetin e gjatë me kolegun e tij, Little T, në ring, por gjërat nuk shkuan ashtu siç kishte shpresuar.

Britma çnjerëzore e Afghan Dan pas zhvendosjes së shpatullës

Ndeshja u zhvillua gjatë eventit Misfits Boxing 20 dhe përfundoi papritur kur, pas një goditjeje të fortë me dorën e djathtë, 28-vjeçari Afghan Dan – emri i vërtetë i të cilit është Daniel Martin – bëri një grimasë të dhimbshme, me fytyrën të shtrëmbëruar nga klithma e tij e tmerrshme, dhe më pas kapi shpatullën e djathtë. Duket se nyja e shpatullës doli nga vendi i saj natyral. Në atë moment, arbitri filloi numërimin ndërsa kundërshtari i tij priste në këndin e tij. Ishte e pamundur të vazhdohej në ato kushte, ndaj Little T u shpall fitues me nokaut teknik (KO teknik).

Një performancë katastrofike për Afghan Dan

Mbyllja e papritur e ndeshjes vulosi një performancë të dështuar për Afghan Dan, i cili e nisi shumë keq duke i kthyer shpinën kundërshtarit tri herë brenda dhjetë sekondave të para të përballjes. Situata nuk u përmirësua aspak, pasi teknika e tij e boksit u shfaq e papërshtatshme dhe, për të mos thënë, qesharake. Pas dy raundeve të dobëta, spektatorëve iu kursye shikimi i raundit të tretë falë përfundimit të parakohshëm të ndeshjes.



Nga miqësi në armiqësi: Fundi i rivalitetit mes dy reperëve

Afghan Dan dhe Little T fillimisht ishin miq të ngushtë, por marrëdhëniet mes tyre u prishën, duke çuar në një rivalitet të gjatë me këngë kundër njëri-tjetrit. Pas fitores së ndeshjes, Little T deklaroi se çështja mes tyre ishte e mbyllur: “I dhamë dorën njëri-tjetrit, u përqafuam dhe kaq.” Mbase do të kishte qenë më mirë ta zgjidhnin këtë konflikt pa këtë farsë, e cila doli të ishte shumë më e dhimbshme për njërin prej tyre…