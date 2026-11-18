Të shohësh sërish Kenan Yildiz duke prekur topin në fushën stërvitore të Continassa mbetet pamja që tifozët e Juventus prisnin prej gati tre muajsh. Videoja e publikuar nga klubi në llogaritë e tij në rrjetet sociale shënon më në fund një zhvillim pozitiv pas një mungese që zgjat që prej 23 gushtit dhe rikthen optimizmin rreth numrit 10 të bardhezinjve, i cili është shfaqur sërish i buzëqeshur gjatë ushtrimeve të para teknike individuale.
Fraza e zgjedhur nga klubi, “Një hap pas tjetrit, Kenan”, mbart megjithatë një kuptim të dyfishtë: nga njëra anë konfirmon se, në aspektin klinik, pjesa më e vështirë tashmë ka kaluar, ndërsa nga ana tjetër frenon entuziazmin e tepruar. Duke pasur parasysh problemet me tendinat që e kishin kufizuar turkun edhe gjatë pranverës së kaluar, stafi i teknikut Luciano Spalletti nuk dëshiron në asnjë mënyrë të nxitojë procesin e rikuperimit.
Sa është ndier mungesa e Yildiz te Juventus dhe Turqia
Deri më tani, Yildiz ka munguar në 14 ndeshje zyrtare me fanellën bardhezi: dhjetë në Serie A dhe katër në Europa League. Një mungesë që i ka hequr paparashikueshmërinë dhe cilësinë fazës sulmuese të skuadrës së teknikut Luciano Spalletti, i cili gjatë kësaj periudhe është përpjekur të gjejë zgjidhje të tjera, jo gjithmonë bindëse.
Sa i rëndësishëm është futbollisti i lindur në vitin 2005 për projektin e Juventusit, këtë e dëshmojnë statistikat e tij deri më tani. Po ashtu, rëndësia e tij është vënë në dukje edhe nga rënia e rezultateve që ka përjetuar Kombëtarja turke në mungesë të liderit të saj teknik.
Shifrat e Yildiz
Që nga debutimi me ekipin e parë të Juventusit, Kenan Yildiz ka regjistruar 132 ndeshje zyrtare, duke shënuar 27 gola dhe dhënë 20 asistime. Këto shifra tregojnë një mesatare realizimi prej 20,5 për qind për ndeshje, ndërsa në Serie A kjo përqindje është 19,2, me 19 gola në 99 takime. Ndërkohë, ndikimi i tij në fazën sulmuese, përmes golave dhe asistimeve, kalon 35 për qind të kontributit të drejtpërdrejtë në golat e Juventusit për çdo ndeshje të luajtur.
Sa i përket përfaqësueses turke, e cila ka luajtur pa liderin e saj teknik, Kombëtarja ka pësuar katër humbje radhazi në Ligën e Kombeve kundër Francës, Belgjikës dhe Italisë. Një seri negative që kulmoi më 9 tetorin e kaluar me shkarkimin e trajnerit Vincenzo Montella.
Kur mund të rikthehet realisht Yildiz? Nuk luan që prej 23 gushtit
Edhe pse vetë futbollisti, gjatë marrjes së çmimit “Bulgarelli” më 9 nëntorin e kaluar, kishte përmendur muajin dhjetor si periudhën e mundshme të rikthimit në fushë, data e grumbullimit mbetet e kushtëzuar nga reagimi fizik i tij gjatë javëve të ardhshme.
Yildiz do të mungojë me siguri në gjashtë ndeshjet e ardhshme zyrtare kundër Venezia, Omonia Nicosia, Como, Sassuolo (në Kupën e Italisë), Udinese dhe Hapoel Beer-Sheva. Objektivi është që ai të rikthehet në listën e të grumbulluarve më 14 dhjetor, në ndeshjen kundër Monza-s, ose më 19 dhjetor, në transfertën ndaj Romës në “Olimpico”.
Nëse do të mbizotërojë qasja maksimale e kujdesit, rikthimi mund të shtyhet deri më 3 janar 2027, në transfertën ndaj Bologna-s. Në këtë rast, numri i ndeshjeve që Yildiz do të kishte humbur do të shkonte në tetë. Ajo që e ka mbajtur larg fushave talentin turk gjatë gjithë vjeshtës ka qenë fraktura e kockës së pestë metatarsale të këmbës së majtë, e pësuar pas një shkeljeje në ndeshjen e parë të kampionatit kundër Frosinone-s.
Yildiz iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale më 31 gusht në Augsburg, nga doktori Martin Jordan, nën mbikëqyrjen e mjekut të klubit, Marco Freschi. Pas operacionit nuk janë raportuar komplikacione, por ndjeshmëria e kockës së dëmtuar dhe periudha e gjatë gjatë së cilës futbollisti ka qëndruar me paterica kanë bërë të nevojshme një fazë rehabilitimi më të ngadaltë nga sa ishte parashikuar fillimisht. Kjo ka bërë që rikuperimi të zgjasë më shumë se prognoza fillestare prej tre muajsh.