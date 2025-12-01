Dëmtimi i Vlahovic është i gradës së lartë: sa ndeshje humbet sulmuesi i Juventus

Dusan Vlahovic është i detyruar të ndalet për një kohë të gjatë. Sulmuesi i Juventusit, i dëmtuar gjatë ndeshjes kundër Cagliarit, ka kryer ekzaminimet instrumentale që kanë dhënë një rezultat aspak pozitiv. Dëmtimi në aduktorin e kofshës së majtë është i gradës së lartë. Do të nevojiten ekzaminime të tjera për të përcaktuar terapitë dhe kohët e kthimit në fushë. Ndalesa e parashikuar është të paktën dy muaj.
Rezultati i ekzaminimeve të Vlahovic
Kjo është nota e Juventusit: “Në vijim të problemit muskulor të shfaqur gjatë ndeshjes Juventus – Cagliari, këtë mëngjes Dusan Vlahovic iu nënshtrua thellimeve radiologjike në J|medical. Ekzaminimet instrumentale kanë evidentuar një dëmtim të gradës së lartë të bashkimit muskul–tendinë të aduktorit të gjatë të majtë. Do të nevojiten konsulta të tjera mjekësore për të përcaktuar mënyrat terapeutike më të përshtatshme”.
Bollettino Medico | Le condizioni di Dusan Vlahovic
— JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2025
Alternativat ndaj Vlahovic te Juve, si mund ta zëvendësojë Spalletti
Spalletti tani do të duhet ta zëvendësojë Vlahovic. Zyrtarisht alternativat nuk mungojnë. Sepse Juve nuk ka një tjetër qendërsulmues të pastër, por ka dy sulmues si Jonathan David dhe Openda, të cilët megjithatë në Serie A deri tani kanë munguar në nivel realizues: një gol për kanadezin, asnjë për belgjin. Me kaq shumë ndeshje në dispozicion, ata do të kenë hapësirën e tyre. Por nuk përjashtohet mundësia që Yildiz, në mos madje Conceicao, të mund të aktivizohen si falso nove.
Sulmuesi i Juventusit rrezikon një ndalesë prej të paktën dy muajsh dhe do të humbasë të paktën një duzinë ndeshjesh mes Serie A, Champions League dhe Kupës së Italisë.
Sa ndeshje do të humbasë Vlahovic me Juventusin
Nëse ndalesa do të jetë dy muaj, mungesa do të jetë e gjatë dhe sulmuesi serb do të humbasë mbi pesëmbëdhjetë ndeshje. Kampionati nuk ndalet në Krishtlindje dhe përkundrazi aktiviteti do të jetë shumë i gjerë. Pra, nëse do të jetë kështu, Vlahovic nuk do të luajë minimalisht dhjetë ndeshje të Serie A, të paktën një të Kupës së Italisë dhe dy të Champions League. Rrjedhimisht, mbetet për t’u kuptuar nëse bardhezinjtë do të vendosin, në muajin janar, të ndërhyjnë në merkato dhe të blejnë një tjetër sulmues.
Cilat janë ndeshjet që do të humbasë Vlahovic
Kupa e Italisë: Juventus-Udinese (2 dhjetor)
Serie A: Napoli-Juventus (7 dhjetor)
Champions League: Juventus-Pafos (10 dhjetor)
Serie A: Bologna-Juventus (14 dhjetor)
Serie A: Juventus-Roma (20 dhjetor)
Serie A: Pisa-Juventus (27 dhjetor)
Serie A: Juventus-Lecce (3 janar)
Serie A: Sassuolo-Juventus (6 janar)
Serie A: Juventus-Cremonese (12 janar)
Serie A: Cagliari-Juventus (17 janar)
Champions League: Juventus-Benfica (21 janar)
Serie A: Juventus-Napoli (25 janar)
Champions League: Monaco-Juventus (28 janar)
Serie A: Parma-Juventus (1 shkurt)
Serie A: Juventus-Lazio (8 shkurt)