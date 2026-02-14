Dëmtimi i rëndë i Vonn, video nga spitali: “Ditë të vështira, një tjetër operacion”

“Nesër do të ketë një tjetër operacion.” Lindsey Vonn, e shtruar në Treviso pas rënies së rëndë në zbritjen e lirë të Milano Cortina 2026 që me shumë gjasa i ka dhënë fund karrierës së saj, përditëson tifozët me një video në rrjetet sociale: “Faleminderit të gjithëve që më dërgojnë mesazhe, letra, arushë pelushi. E gjitha kjo është e mrekullueshme, më ka ndihmuar shumë. Kanë qenë ditë të vështira në spital, po filloj të ndihem sërish vetja, por përpara kam një rrugë shumë të gjatë,” thotë 41-vjeçarja amerikane, që i është nënshtruar tashmë tre ndërhyrjeve për frakturat në këmbën e majtë.
“Nesër do të kem një tjetër operacion dhe shpresoj të shkojë mirë. Nëse gjithçka shkon sipas planit, mund të kthehem në shtëpi më pas, edhe pse do të kem nevojë për një tjetër ndërhyrje. Nuk e di ende saktësisht çfarë do të përfshijë, sepse po presim analiza më të thelluara për të kuptuar hapat e ardhshëm.”
“Në këtë moment jam mjaft e shqetësuar, jam në spital thelbësisht e palëvizshme. Por kam shumë miq dhe familjarë që vijnë të më vizitojnë dhe, siç thashë, letrat, mesazhet dhe lulet kanë qenë të jashtëzakonshme. Edhe stafi dhe ekipi mjekësor këtu kanë qenë fantastikë. Ndihem shumë me fat që kam kaq shumë njerëz pranë meje që më ndihmojnë ta përballoj gjithë këtë,” shton amerikania, duke gjetur hapësirë edhe për një mesazh për shokët e skuadrës: “Forca Team USA, jeni të mrekullueshëm për t’u parë. Vazhdoni kështu! Do t’ju përditësoj sa më shpejt të mundem.”