Dëmtimi absurd i Cole Palmer: thyen gishtin e këmbës duke u përplasur me derën

Fati i keq e përndjek Cole Palmer, i cili e ka zgjatur me disa ndeshje mungesën e tij pas një incidenti të çuditshëm shtëpiak, i zbuluar në konferencën për shtyp nga Enzo Maresca. Sulmuesi i Chelseat është jashtë që nga fundi i shtatorit për një problem në ijë dhe ditët e fundit, në shtëpinë e tij, ka pësuar edhe një tjetër problem fizik që është i pabesueshëm: ai ka thyer gishtin e këmbës pasi u përplas me një derë në banesën e tij, një skenë që duket e pazakontë për një futbollist profesionist dhe që do ta detyrojë të humbasë disa ndeshje shumë të rëndësishme.
Incidenti shtëpiak i Palmer
Sulmuesi duhej të rikthehej kundër Burnley, por me shumë gjasa do të kthehet në skuadër vetëm në muajin dhjetor. Prej dy muajsh ai po përballet me një pubalgji të rëndë që e ka bërë të humbasë pothuajse gjithë sezonin, dhe pikërisht kur po shikonte dritë në fund të tunelit, u ndal sërish për një lëndim mjaft të çuditshëm: Palmer ka thyer gishtin e vogël të këmbës së majtë në një incident shtëpiak, duke goditur gishtin në një nga dyert e shtëpisë së tij. Pakujdesia do t’i kushtojë shtrenjtë, sepse do të humbasë derbin e Londrës kundër Arsenalit dhe ndeshjen e madhe të Champions League kundër Barcelonës, ku prania e tij do të kishte bërë diferencën.
Lajmi ka ardhur direkt në konferencën për shtyp nga Maresca, i cili ishte mjaft i mërzitur me situatën: “Fatkeqësisht ka pasur një incident në shtëpi dy ditë më parë dhe është lënduar te gishti i vogël i këmbës. Zgjohem shumë herë gjatë natës për të shkuar në tualet, përplasem me kokë, me këmbë e me gjithçka tjetër. Mund të ndodhë…”. Justifikimi i trajnerit nuk i ka bindur tifozët, të cilët prisnin në vend të kësaj ta shihnin së shpejti në fushë. Fraktura e gishtit të vogël të këmbës është një dëmtim i ndërlikuar, që mund të shkaktojë shumë bezdi, dhe për momentin stafi mjekësor nuk ka mundur të japë një afat për rikthimin e të pafatit Palmer.
Team news ahead of our #PL return. ️
— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 21, 2025