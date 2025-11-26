Dëmshpërblimi për të larguarit nga puna, priten 12 mln euro për vendimet në 2025-2028

Viti 2025 llogaritet të mbyllet me shpenzime për dhënie dëmshpërblimesh për largime apo pushime të padrejta nga puna, me vlerë 284 milionë lekë. Për tre vitet e ardhshme, periudhën 2026–2028, parashikohet të shpenzohen edhe 870 mln lekë apo rreth 9 mln euro të tjera për ekzekutimin e detyrimeve që rrjedhin nga vendimet gjyqësore të formës së prerë për të larguarit nga puna.
Kjo e çon totalin e faturës së shpenzimeve për periudhën 2025–2028 në rreth 1,1 mld lekë, ose afërsisht 12 mln euro. Të dhënat janë publikuar te “Programi buxhetor afatmesëm 2026-2028, i rishikuar”. Për periudhën 2026 deri në 2028 pritet të ekzekutohen detyrimet për 425 vendime gjyqësore me vlerë totale prej 870 mln lekë. Dëmshpërblimi për çdo vendim llogaritet nga 1,9 mln lekë deri në 2,2 mln lekë.
Për vitin 2026 pritet të ekzekutohen detyrimet për 145 vendime gjyqësore, me një total shpenzimesh me vlerë 300 mln lekë. Kostoja për njësi (për vendim) llogaritet 2.2 mln lekë. Shpenzimet për 2027 parashikohen me vlerë 270 mln lekë për ekzekutimin e pagesave të 140 vendimeve gjyqësore. Kostoja për vendim llogaritet 1.9 mln lekë.
Edhe për vitin 2028 parashikohen të ekzekutohen pagesat për një numër prej 140 vendime të tjera gjyqësore. Totali i shpenzimeve llogaritet 270 mln lekë apo me kosto për njësi prej 1.9 mln lekë. Për vitin 2025 Ministri e Financave parashikon të shpenzojë për ekzekutim të detyrimeve për të larguarit nga puna pa të drejtë shumën prej 284 mln lekë, duke e çuar totalin e faturës së shpenzimeve për vitet 2025-2028 në vlerën e 1.1 mld lekëve apo rreth 12 mln euro.
Për dhënien e dëmshpërblimeve për të larguarit nga puna, janë paguar 13 mld lekë apo rreth 130 mln euro për vitet 2015 deri në 2023 sipas të dhënave të Ministrisë së Financave të dhëna më herët për Monitor. Në harkun e 9 viteve të mëparshme, vitet 2015-2023, rezultoi se fatura më e lartë e paguar për të larguarit nga puna, të cilët kishin fituar çështjet gjyqësore ishte për vitin 2017, në vlerën e 1,8 mld lekëve.
Në totalin e shpenzimeve për vendimet gjyqësore të formës së prerë pagesat me të larta janë kryer për ekzekutim të detyrimeve, për të larguarit nga puna nga administrata e qeverisjes qendrore. Totali i faturës së paguar për largimet nga puna prej administratës qendrore për vitet 2015-2022, llogaritet 9,9 mld lekë. Fatura e paguar nga pushteti vendor për të njëjtën periudhë ishte 2,2 mld lekë.
Nga bashkitë pagesat më të larta për dëmshpërblimet e të larguarve nga puna ishin në vitin 2016 në vlerën e 315,5 milionë lekë dhe kanë kulmuar në 2022, para vitit zgjedhor në vlerën e 324,6 milionë lekë. Një ndër arsyet e rritjes së faturës nga viti në vit është stoku i dosjeve të prapambetura, ku sipas avokateve në shumë raste tejkalohet afati i arsyeshëm i gjykimit që është deri në 3 vite. Deri në vitin 2023 numri i tyre në Gjykatën Administrative të Apelit llogaritej prej 23,140 çështje ku 13% e tyre përbën çështje për marrëdhëniet e punës./Monitor.al