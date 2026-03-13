Dembélé largohet nga PSG! Detaje të pangatërrueshme zbulojnë klubin e tij të ri

Ousmane Dembélé është sërish në qendër të zërave të merkatos. Pas një periudhe suksesesh të jashtëzakonshme te Paris Saint-Germain, që kulmoi me fitimin e Ballon d'Or në vitin 2025, sulmuesi i talentuar francez mund të përgatitet për një aventurë të re. Thashethemet vijnë drejtpërdrejt nga Spanja, ku thuhet se agjenti i Dembélé është parë në bisedime me përfaqësues të Manchester City, klubin e Pep Guardiola që, pas zhgënjimit në Madrid, po planifikon tashmë goditjen e madhe të radhës.
Një sondazh me tension të lartë
Sipas asaj që raporton SPORT, ka qenë pikërisht drejtori sportiv i City-t, Hugo Viana, që ka shfrytëzuar disa momente takimesh zyrtare të organizuara nga UEFA për të nisur një dialog të parë me Moussa Sissoko, agjentin e Dembélé. Edhe pse për momentin flitet ende për një sondazh të thjeshtë, jehona e krijuar ka qenë e mjaftueshme për të trazuar ujërat si në Paris ashtu edhe në Manchester. Qasja e guximshme e City synon të shtojë edhe më shumë cilësi në një skuadër tashmë shumë të pasur të Citizens, e cila në vitet e fundit ka kaluar një rinovim të rëndësishëm brezash.
Pro dhe kundër të një transferimi
Nga pikëpamja ekonomike, operacioni i mundshëm është nga ata që bëjnë të dridhen arkat. Dembélé ka mbërritur te PSG në vitin 2023 për shumën jo të vogël prej 50.4 milionë eurosh. Tani, pas 53 golave dhe 38 asistimeve në 122 paraqitje, vlera e tij është me shumë gjasë rritur, duke e bërë të vështirë të imagjinohet që PSG të jetë i gatshëm ta shesë për më pak. Entuziazmi i tifozëve parisienë për lojtarin është i prekshëm, duke qenë se ai ka qenë vendimtar në fitimin e Champions League nga klubi, çka e bën marrëveshjen të komplikuar edhe nga pikëpamja emocionale dhe taktike.
Pesha e Topit të Artë dhe perspektivat e së ardhmes
Që nga momenti i mbërritjes në Paris, Dembélé është imponuar jo vetëm si lider teknik, por edhe si ikonë jashtë fushës, aq sa të fitojë prestigjiozin Ballon d’Or të vitit 2025. Ky vlerësim ka rritur edhe më shumë profilin e tij, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar, dhe ka konfirmuar pozicionin e tij mes lojtarëve më të mirë në botë. Tani, me një Botëror në horizont, lojtari mund të dëshirojë të vazhdojë ngjitjen e tij duke kaluar në një nga ligat më konkurruese në botë.
Ndërsa Manchester City eksploron opsionet për të tërhequr Ousmane Dembélé, spekulimet vazhdojnë të rriten. Interesi i klubit të Guardiolës mund të përfaqësojë një kthesë të bujshme në karrierën e futbollistit, i cili tashmë konsiderohet një nga lojtarët më të mirë të futbollit europian. Vera e ardhshme premton të jetë një sezon me shumë kthesa të mëdha, me Dembélé që mund të jetë çelësi për të ndryshuar ekuilibrat e forcave në futbollin ndërkombëtar.