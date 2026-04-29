Dembélé është bërë mjeshtër i presingut obsesiv: në PSG-Bayern dha një tjetër leksion

Presing i egër dhe vështrim i fiksuar te topi dhe portieri. Kështu Ousmane Dembélé u përpoq të vërë në vështirësi Bayern Munich gjatë gjysmëfinales së parë të Champions, të fituar nga Paris Saint-Germain me rezultatin spektakolar 5-4. Sulmuesi francez përdori të njëjtën “armë” që ishte bërë virale që sezonin e kaluar, kur në qershor 2025 parisienët mundën Interin në finalen e Champions. Edhe në pamjet e ndeshjes së fundit shihet Dembélé që ushtron presion të fortë ndaj Manuel Neuer dhe mbrojtjes kundërshtare me agresivitet dhe këmbëngulje. Ideja është të bllokohet ndërtimi i aksionit nga prapa i kundërshtarit.
Nëse Dembélé sulmon portierin, e detyron atë të bëjë një goditje të gjatë jo të saktë ose të gabojë, duke i dhënë mundësinë PSG-së të rikuperojë topin në gjysmën e fushës së kundërshtarit dhe të godasë menjëherë me mbrojtjen e hapur. Luis Enrique ia ka besuar pikërisht këtë detyrë Dembélé, i cili ka një shpejtësi dhe shpërthim në hapat e parë jashtë normales. Kjo e bën ideal për presing ndaj portierit: mund të përshkojë 10-15 metrat që e ndajnë nga portieri në një kohë shumë të shkurtër, duke i hequr kohë për të menduar dhe koordinuar goditjen. Edhe kur nuk prek topin, prania e tij “frenetike” shpesh shkakton gabim.
— Stop That Messi (@stopthatmessiii) April 28, 2026
Pse shërben presingu i Dembélé e çfarë i kërkon Luis Enrique
Vetë Dembélé foli për këtë në intervistën pas ndeshjes për CBS Sports Golazo, përballë Carragher, Henry dhe Richards. I pyetur për presingun e tij të vazhdueshëm, sulmuesi francez u përgjigj me humor: “Është e thjeshtë: nëse nuk vrapon dhe nuk bën presing, Luis Enrique të lë në stol”. Shpesh presingu i tij ndaj portierit nuk synon të marrë direkt topin, por të mbyllë linjat e pasimit. Duke orientuar vrapimin, Dembélé “mbyll” pasimin drejt mbrojtësit të krahut ose mesfushorit. Nëse portieri detyrohet të luajë në anën tjetër, PSG ka zhvendosur tashmë të gjithë lojtarët për të krijuar “kurthin”.
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 28, 2026
Luis Enrique e ka transformuar Dembélé krahasuar me kohën e Mbappé
Rezultatet i japin të drejtë si PSG-së ashtu edhe Luis Enrique, i cili ka ditur ta valorizojë në maksimum Dembélé, duke shfrytëzuar cilësitë e tij deri në pikën që e ka çuar edhe drejt fitimit të Topit të Artë. Trajneri spanjoll ka gjetur tek ai prototipin e sulmuesit modern: sakrificë në fazën mbrojtëse, presing i lartë dhe punë për ekipin, bashkuar me aftësinë për të krijuar asistime.
Ndryshe nga ajo që ndodhte më parë me Kylian Mbappé. Edhe pse ky i fundit garantonte shumë gola, trajneri kërkonte më shumë pjesëmarrje në fazën mbrojtëse dhe lojë kolektive, duke menduar se sulmuesi – sot te Real Madrid – shpesh e bënte ekipin më pak të balancuar.
Vetë trajneri i PSG-së e theksoi publikisht rëndësinë e këtij roli pas finales së Champions të sezonit të kaluar, të fituar bindshëm ndaj Interit të teknikut Simone Inzaghi: “Mënyra se si Ousmane Dembélé mbrojti në atë finale është shembull se si drejtohet një skuadër. Ai vrapoi për tre lojtarë”. Dhe kjo është ajo që pritet të shihet deri në fund të Champions për PSG-në.