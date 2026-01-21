“Dëm serioz”: Princ Harry dhe Elton John kundër Daily Mail

Princ Harry, Elton John dhe Liz Hurley kanë akuzuar të hënën kompaninë Associated Newspapers Limited (ANL), botuese e Daily Mail dhe Mail on Sunday, se u ka shkaktuar “dëm serioz” duke siguruar në mënyrë të paligjshme informacione private për artikujt e saj për më shumë se dy dekada.
Në total, shtatë paditës, mes tyre aktorja Sadie Frost dhe ish-politikani liberal-demokrat Simon Hughes, pretendojnë se ANL ka përdorur praktika të paligjshme nga viti 1993 deri në 2018. Procesi gjyqësor nisi në Gjykatën e Lartë të Londrës dhe pritet të zgjasë nëntë javë.
Avokati i paditësve, David Sherborne, deklaroi në fjalën hapëse se gazetat e grupit kanë përdorur metoda si: përgjim të mesazheve zanore, dëgjim të paligjshëm të telefonatave, mashtrim për të hyrë në të dhëna private, përdorim të hetuesve privatë për të siguruar informacione konfidenciale, përfshirë të dhëna mjekësore dhe udhëtime.
Nga ana tjetër, ANL i ka hedhur poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si “spekulative”, dhe ka pretenduar se informacionet janë marrë nga burime të ligjshme si publicistë apo rrethi i afërt i vetë paditësve. Kompania argumenton gjithashtu se disa nga pretendimet janë të parashkruara dhe se artikujt nuk janë kundërshtuar në momentin e publikimit.
Princi Harry, i cili jeton në SHBA, së bashku me Liz Hurley, Sadie Frost dhe Simon Hughes, morën pjesë personalisht në seancën e parë. Sipas gjykatës, Harry pritet të dëshmojë të enjten.
Avokati i tij tha se ekzistojnë “prova të pakundërshtueshme”, përfshirë fatura dhe korrespondencë, që tregojnë se gazetarët dhe drejtuesit e tyre “duhej ta dinin” se po vepronin në mënyrë të paligjshme.
Në rastin e Princit Harry, gjykata do të shqyrtojë 14 artikuj të botuar mes viteve 2001 dhe 2013. Ai akuzon gazetat se përdornin terma si “burime” apo “miq” për të fshehur praktikat e paligjshme.
“Është shqetësuese të ndihesh sikur çdo lëvizje, mendim dhe ndjenjë e jotja po monitorohet vetëm që ‘Mail’ të fitojë para,” thuhet në deklaratën e tij.
Sipas padisë, ndër informacionet e vjedhura përfshihen biseda private me vëllain e tij, Princin William, për një memorial të Princeshës Diana, si dhe plane personale me ish-të dashurën Chelsy Davy.
Elton John dhe bashkëshorti i tij, David Furnish, deklarojnë se siguria e familjes së tyre është shkelur, duke përfshirë publikimin e të dhënave mjekësore dhe vjedhjen e certifikatës së lindjes së djalit të tyre, Zachary. ANL i ka mohuar këto pretendime, duke i cilësuar si të pabazuara.
Ndërkohë, Sadie Frost pretendon se një gazetare e Mail on Sunday ka siguruar në mënyrë të paligjshme të dhënat e saj mjekësore për të publikuar një artikull mbi një shtatzëni ektopike në vitin 2003 — informacion që, sipas saj, nuk e dinte as nëna e saj.