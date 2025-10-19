Del VIDEO/ Si u grabit në pak minuta muzeu i Luvrit

Bizhuteri të çmuara nga koleksioni i Napoleonit dhe Perandoreshës Eugenie u grabitën nga Muzeu i Luvrit në Paris, pas një vjedhjeje spektakolare që të kujton një film.
Sipas “Le Parisien”, autorët e krimit ishin 4: dy ishin të veshur me jelekë të verdhë që hiqeshin si punëtorë dhe ishin në një kamion me pirun ngritës, ndërsa dy të tjerë ishin në një skuter. Me ndihmën e pirunit ngritës, ata arritën të arrinin direkt në katin e parë të ndërtesës, nga ana e bregut të Senës, ku po zhvilloheshin punime.
Ndërsa televizioni BFMTV publikoi një VIDEO të momentit kur njëri nga autorët e krimit, i veshur me jelek të verdhë dhe kapuç, duket pranë një vitrine qelqi në Sallën e famshme të Apollonit, ku mbahen bizhuteri të çmuara dhe relike perandorake.
Autorët e krimit thyen 2 vitrina, njërën për “xhevahiret e Napoleonit” dhe tjetrën për “xhevahiret e sundimtarëve francezë” duke përdorur një frezë, përpara se të vidhnin bizhuteritë. 4 personat u ulën përsëri me ndihmën e makinës ngritëse dhe ikën me dy skuterë. Gjithçka zgjati 4-7 minuta.
Policia gjeti dy freza, benzinë, doreza, një radio dore, një batanije, një jelek dhe një bizhuteri që kishte rënë në rrugë. Është kurora e Perandoreshës Eugenie, e cila është dëmtuar rëndë, sipas asaj që informon AFP.
Kurora e gruas së Napoleonit III, një shembull tipik i kurorave perandorake, përbëhet nga 1,354 diamante dhe 56 smeralde, sipas përshkrimit të postuar në faqen e internetit të Luvrit. Siç raportohet nga Le Parisien, autorët e krimit vodhën një set bizhuterish, një gjerdan, vathë dhe dy kurora, përfshirë atë që i përkiste Eugenias.
U gjet edhe një objekt tjetër i vjedhur, por nuk është e qartë se çfarë është. Sipas një burimi brenda muzeut, diamanti i famshëm “Régent” – më i madhi në koleksion, me peshë mbi 140 karat – nuk përfshihet në objektet e vjedhura. Ky diamant i veçantë quhet edhe “i mallkuar”, pasi ata që e kishin në zotërim nuk patën një fund të mirë.