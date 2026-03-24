Del SONDAZHI/ Bie ndjeshëm mbështetja për Trump

Vlerësimi për Presidentin e SHBA-së Donald Trump ka rënë në nivelin më të ulët që nga rikthimi në Shtëpinë e Bardhë. Kjo, pjesërisht për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit dhe pjesërisht për shkak të mosmiratimit të luftës që ai ka nisur kundër Iranit, sipas rezultateve të një sondazhi të kryer nga instituti Ipsos për agjencinë e lajmeve Reuters.
Sondazhi 4-ditor, i cili përfundoi dje, tregoi se vetëm 36% e amerikanëve miratojnë performancën e Trump që nga fillimi i mandatit të tij të dytë si president, një përqindje që ka rënë me 4 pikë krahasuar me një sondazh të javës së kaluar (40%).
Mendimi i shumë njerëzve për Trumpin është përkeqësuar për shkak të mënyrës se si ai e trajtoi koston në rritje të jetesës, pasi çmimet e karburantit janë rritur ndjeshëm që kur SHBA-të dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt. Vetëm 25% e të anketuarve e miratuan mënyrën se si Trump e trajtoi koston e jetesës, një çështje që ishte në zemër të fushatës së tij.
Mes votuesve republikanë, 1 në 5 thanë se nuk e miratojnë performancën e përgjithshme të Trump në Shtëpinë e Bardhë, një pikëpamje që ndahej nga 1 në 7 javën e kaluar. Përqindja e atyre që shprehën mosmiratim në lidhje me mënyrën se si ai e trajtoi koston në rritje të jetesës u rrit në 34% nga 27% javën e kaluar.
Vlerësimi i miratimit të Trump luhatej rreth 47% në ditët e para pas kthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë dhe ka mbetur i qëndrueshëm në rreth 40% që nga vera.
Lufta e Iranit ishte një pikë kthese për një president që kishte premtuar të shmangte “luftërat budallaqe”. Sondazhi i fundit tregoi se 35% e amerikanëve miratojnë sulmet e SHBA-së ndaj Iranit, nga 37% një javë më parë.
Në sondazhet e para të kryera nga Ipsos për Reuters pas shpërthimit të luftës, kur shumë amerikanë ende nuk dinin shumë për situatën, shumë të anketuar shprehën pasiguri. Në një sondazh të kryer nga 28 shkurt në 1 mars, 27% thanë se miratonin sulmet ndaj Iranit, 43% ishin kundër, ndërsa 29% shprehën pasiguri.
Analistët politikë thonë se nuk ka asnjë tregues të qartë se rënia e popullaritetit të Presidentit Trump do të jetë një goditje për republikanët në përpjekjen e tyre për të ruajtur kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e mesit të mandatit të nëntorit.
38% e votuesve të regjistruar thanë se u besojnë më shumë republikanëve për të trajtuar ekonominë e SHBA-së, krahasuar me 34% që u besojnë më shumë demokratëve. Sondazhi i 1,272 amerikanëve në të gjithë vendin kishte një diferencë gabimi prej ±3 pikë përqindjeje.