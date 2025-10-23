Del Piero tregon dhuratën e Real Madrid, në studio e ngacmojnë: e ka përgjigjen gati

Alessandro Del Piero është rikthyer edhe një herë në “Bernabeu”. Ish-futbollisti i Juventus, i cili në vitin 2008 mori nderimin e gjithë publikut të Real Madrid, këtë herë ishte në rolin e të dërguarit për emisionin e njohur CBS Sports. “Pinturicchio” mblodhi përshtypjet e para të protagonistëve të ndeshjes së Champions të fituar me vështirësi nga vendasit ndaj Juves. Gjatë transmetimit, Del Piero tregoi dhuratën e marrë nga klubi madrilen për rikthimin e tij në Spanjë.
Del Piero merr një dhuratë të veçantë pas Real–Juve
Një Del Piero plot shkëlqim, përveçse mblodhi opinionet e protagonistëve të ndeshjes si autori i golit Bellingham dhe trajneri Xabi Alonso, deshi të tregonte edhe kujdesin që Real kishte pasur për të. Para kolegëve të tij në studio — Carragher, Micah Richards, Thierry Henry dhe Grella — ish-kapiteni dhe numri 10 i Juventus u tregoi fanellën e skuadrës vendase të marrë pas ndeshjes: një fanellë e Kylian Mbappé, me dedikim dhe autograf.
Fanella me dedikim dhe emocionet e ish-lojtarit të Juves
Del Piero zakonisht u sjell “dhurata” pjesëtarëve të tjerë të studios pas udhëtimeve të tij. Kësaj here, megjithatë, ishte ai që mori një dhuratë — një lloj nderimi nga një klub që gjithmonë e ka respektuar jashtë mase. Ish-lojtari bardhezi shprehu kënaqësi të madhe: “Kam marrë një dhuratë shumë të bukur. Një dhuratë e bukur nga një djalosh këtej. Është një fanellë e mrekullueshme, me të vërtetë një dhuratë shumë e bukur.” Ishte e dukshme krenaria dhe vlerësimi i legjendës bardhezi, që u mor edhe pak me shaka në studio.
Real Madrid gifts @delpieroale a signed No.10 Kylian Mbappé kit ✨
Pure class from Los Blancos ✨ pic.twitter.com/ZBgQmVuNLS
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2025
Shakatë në studio, Del Piero përgjigjet menjëherë
Dikush vuri në dukje se Mbappé nuk kishte arritur të shënonte kundër Juventus, duke e ngacmuar: “I vetmi problem është që nuk arriti të shënojë kundër Kelly, Ruganit dhe Gattit.” Por Del Piero pati përgjigjen gati: “Nuk shënoi, por luajti mirë. Kështu që faleminderit Kylian dhe Real Madrid.”
Përtej shakave, të gjithë pranuan vlerën e dhuratës për ish-kapitenin bardhezi, i cili e mbylli me një premtim: “Në udhëtimin e ardhshëm do të gjej diçka për ju.” Edhe këtë herë, pra, për të udhëtimi në Madrid rezultoi i veçantë — edhe pse nuk veshi këpucët e sportit.