Del Piero shpërthen në TV: “Mendojmë se jemi më të mirët dhe pastaj pësojmë 7 gola”

Si është gjendja e futbollit italian? Duke gjykuar nga rezultatet e skuadrave italiane në Champions, jo mirë. Këtë e di mirë Alessandro Del Piero, i cili nga studiot e Sky është lëshuar në një shpërthim të vogël, duke u ndalur sidomos te një aspekt: ankesat e tepërta të trajnerëve tanë, dhe jo vetëm për faktin që luhet shumë.
Del Piero dhe momenti i futbollit italian, shpërthimi në transmetim
Ish-kampioni i Juventus dhe i Kombëtares, sot opinionist, është i ashpër në krahasimin mes asaj që ndodh tek ne dhe jashtë. Edhe pse edhe jashtë Italisë, sidomos në kampionatet kryesore europiane, luhet shumë duke marrë parasysh edhe kupat ndërkombëtare.
Fjalët e ish-lojtarit të Juventus
Disi papritur, Del Piero e nisi ndërhyrjen e tij kështu: “Pastaj problemi ynë është se lodhemi. Jemi gjithmonë ne të lodhur, gjithmonë në Itali jemi të lodhur. Kam dëgjuar pak trajnerë jashtë që ankohen për ndeshjet ose thonë se janë të lodhur. Duhet të organizohesh. Po flasim për skuadra: duhet të organizohesh në përputhje me këtë.”
Nevoja për të ndryshuar qasje në Itali
Koncepti i “Pinturicchio”-s është i qartë dhe lidhet me faktin që skuadrat e mëdha, për të konkurruar në të gjitha objektivat, duhet të luajnë shumë ndeshje çdo sezon. Për këtë arsye është e pamundur të mos merret parasysh kjo në planifikim: “Sot është një futboll ndryshe: ke më shumë lojtarë, më shumë zëvendësime, më shumë para për përgatitjen fizike, rikuperimin, e kështu me radhë. Pra ka më shumë nga gjithçka.”
Për Alessandro Del Piero ka mbaruar koha e fjalëve. Duhet të pranohet realiteti dhe të kuptohet pse të tjerët ecin më shpejt: “Nuk mjafton të flasësh për këto gjëra. Duhet profesionalizëm për të përmirësuar lojtarët, sepse ka hapësirë për përmirësim. Dhe ka, sepse nëse të tjerët e bëjnë dhe ne mendojmë se jemi më të mirët, pastaj pësojmë shtatë gola, siç ka ndodhur, atëherë diçka nuk shkon. Barcelona luan gjithmonë me të njëjtët lojtarë. Pastaj dikush dëmtohet, e nxjerrin dhe fusin një tjetër.” Vështirë t’i kundërshtosh kampionit të botës, fjalët e tij kanë plotësisht kuptim.