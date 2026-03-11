Dekretimi i Diellës, Kushtetuesja cakton datën e shqyrtimit të padisë së opozitës

Në 26 maj Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë kërkesën e opozitës lidhur me kundërshtimin për dekretimin nga Presidenti i ministres me IA, Diella.

Padia u depozitua në Kushtetuese nga grupi i deputetëve të PD, të cilët e kanë cilësuar si antikushtetuese dekretimin e Diellës si Ministre virutuale e qeverisë.

Kujtojmë se në fjalën e parë që Diella mbajti në Kuvend, iu përgjigj akuzave të opozitës duke thënë se “makineritë nuk gabojnë, por të gabuara janë vendimet çnjerëzore që merren nga njerëzit”.

