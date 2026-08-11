Deklarata e Vuçiç për lumin Ibër, reagon SHBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar pas deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vuçiç për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër.

SHBA ka theksuar rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke nënvizuar se dialogu mbetet rruga kryesore për zgjidhjen e çështjeve të hapura mes dy vendeve.

Deklarata e Vuçiç, i cili tha se Serbia po shqyrton mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së Ibrit, ka shkaktuar reagime të forta në Kosovë dhe në rajon.

Sipas presidentit serb, ideja lidhet me zhvillimet në zonën e Liqenit të Ujmanit dhe me prishjen e disa objekteve të serbëve në atë zonë.

Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj deklaratave, duke bërë të qartë se çdo veprim apo deklaratë që nuk kontribuon në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të shmanget. BE ka theksuar se përparimi mund të arrihet vetëm përmes dialogut, raporton Radio Evropa e Lirë.

Lumi Ibër ka një rëndësi të veçantë strategjike për Kosovën, pasi lidhet me sistemin e Ujmanit, i cili përdoret për furnizimin me ujë, ujitjen dhe funksionimin e sektorit energjetik.

Ndërkohë, deklaratat e Vuçiç kanë rikthyer shqetësimet për tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për ndikimin që ato mund të kenë në stabilitetin e rajonit.

SHBA dhe BE vazhdojnë të insistojnë se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është i domosdoshëm për stabilitetin dhe përparimin e të dyja palëve drejt integrimit evropian.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top