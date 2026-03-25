Debat në Oscars? Usher thyen heshtjen për Justin Bieber

Usher ka hedhur poshtë raportimet se është përfshirë në një debat të ashpër me Justin Bieber gjatë festës së Oscars të organizuar nga Beyoncé dhe Jay-Z.
Sipas raportimit të mëparshëm të TMZ, dy këngëtarët thuhej se kishin pasur një “shkëmbim të nxehtë fjalësh” në eventin luksoz të mbajtur në Los Angeles.
Megjithatë, këto pretendime janë kundërshtuar nga reperja Da Brat, e cila tha se Usher e ka cilësuar situatën si të ekzagjeruar.
“Fola me Usher dhe ai më tha: ‘Ky është një ekzagjerim i bisedës’,” u shpreh Da Brat gjatë një interviste në “The Rickey Smiley Show”.
Ajo shtoi se Usher ka qenë gjithmonë mbështetës ndaj Bieber gjatë viteve dhe nuk ka pasur kurrë armiqësi mes tyre.
Sipas saj, Bieber është duke kaluar në një fazë personale të jetës së tij, ndërsa Usher “i uron vetëm më të mirat”. Ajo theksoi gjithashtu se dy artistët “kanë dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin”.
Nga ana tjetër, burime të TMZ pretendonin se Bieber ka qenë shpesh i pasjellshëm me mentorin e tij dhe po përpiqet të shkëputet nga e kaluara.
Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar nga vetë artistët apo përfaqësuesit e tyre.
Usher ka qenë një figurë kyçe në fillimet e karrierës së Bieber, së bashku me ish-menaxherin Scooter Braun.
Në vitin 2024, u raportua se Usher e kishte ftuar Bieber të merrte pjesë në performancën e tij në Super Bowl, por ky i fundit kishte refuzuar, pa krijuar tensione mes tyre.
Ndërkohë, vetë Bieber ka reflektuar kohët e fundit për të kaluarën e tij të vështirë, duke pranuar se ka përjetuar presione të mëdha në industrinë e muzikës, por ka gjetur shërim përmes besimit dhe rritjes personale.