De Winter godet këmbën e Kolo Muani para golit të Cissé në Juve-Milan: pse VAR nuk ndërhyri

Goli i Cissé në Juventus-Milan shoqërohet me një episod që pritet të shkaktojë diskutime. Në fillim të aksionit që çon te goli i Milanit, De Winter i merr topin francezit Kolo Muani, por gjatë përplasjes këmba e tij bie në kontakt me këmbën e sulmuesit bardhezi. Mariani lejon lojën të vazhdojë dhe disa sekonda më vonë vjen goli i kuqezinjve. Kontrolli i VAR-it nuk e ndryshon vendimin e marrë në fushë.
Pamjet sqarojnë një pikë të parë: kontakti mes De Winter dhe Kolo Muani ekziston. Këtë e theksoi edhe Luca Marelli gjatë analizës së arbitrimit në DAZN: thembra e mbrojtësit të Milanit prek majën e këmbës së sulmuesit të Juventusit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë automatikisht se ndërhyrja duhet të konsiderohet faull dhe, mbi të gjitha, nuk mjafton në vetvete për të shkaktuar një rishikim në monitor.
Pse VAR-i nuk ndërhyri për kontaktin De Winter-Kolo Muani
Pikërisht këtu hyn në lojë protokolli i VAR-it. Çdo gol kontrollohet automatikisht dhe mes episodeve që mund të rishikohen janë edhe faullet e mundshme të kryera nga skuadra që shënon gjatë aksionit që çon te goli. Rregullorja e IFAB specifikon gjithashtu se mund të rishikohet edhe mënyra se si skuadra sulmuese e ka fituar zotërimin e topit.
Pra, nuk ekziston një rregull sipas të cilit një faull i ndodhur “shumë larg portës” nuk mund të kontrollohet. Megjithatë, distanca mund të ndihmojë në përcaktimin e momentit kur fillon faza sulmuese e lidhur drejtpërdrejt me golin. Ky është një prej elementeve të theksuara nga Marelli: kontakti ndodh shumë përpara goditjes së Cissé dhe mund të jetë konsideruar shumë larg zhvillimit vendimtar të aksionit për të justifikuar një rishikim në fushë.
Ekziston më pas edhe elementi tjetër, ndoshta edhe më i rëndësishëm. Për të ndryshuar vendimin e Marianit, Fabbri në VAR do të duhej të konstatonte një “gabim të qartë dhe të dukshëm”. Protokolli i IFAB përcakton se vendimi i marrë në fushë duhet të mbetet në fuqi kur pamjet nuk tregojnë në mënyrë të qartë se ai është i gabuar. Për të vlerësuar intensitetin e një dueli, për më tepër, preferohet shpejtësia reale në vend të pamjeve në slow motion, të cilat mund ta theksojnë një kontakt.
Linja e re e arbitrave në Serie A shpjegon vendimin
Mungesa e thirrjes së arbitrit te monitori duhet parë gjithashtu në kuadër të linjës së re të arbitrimit në Serie A 2026/2027. Daniele Orsato kishte përcaktuar, përpara fillimit të kampionatit, objektivin për ta rikthyer arbitrin “në qendër të ndeshjes”, duke përdorur VAR-in si një mbështetje të jashtëzakonshme dhe duke ndërhyrë vetëm përballë gabimeve të qarta dhe të dukshme.
Një direktivë tashmë e dukshme në dy javët e para: në 18 ndeshjet e para të Serie A nuk kishte pasur asnjë rishikim në fushë (on-field review), kundrejt katër të regjistruara në të njëjtën fazë të sezonit të kaluar. Parimi i përcaktuar për arbitrat përmblidhet në formulën: “Duhet të fishkëllehen faullet, jo kontaktet.”
Dhe pikërisht në këtë kufi lëviz edhe episodi i Juventus-Milanit. De Winter e godet këmbën e Kolo Muani, por dukshëm ai kontakt nuk konsiderohet i mjaftueshëm për ta shndërruar mosfishkëllimën e Marianit në një gabim të qartë dhe të dukshëm. Fabbri, i caktuar si VAR i ndeshjes së bashku me AVAR-in Camplone, e përfundon kontrollin pa e dërguar arbitrin te monitori dhe goli i Cissé mbetet i vlefshëm.