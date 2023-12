De Laurentiis, fjalë të rëndë që ndoshta nënkuptojnë Juventus: “Nuk mund të fitosh çdo vit pa mashtruar”

Me rastin e dhënies së mirënjohjes ‘Qytetar nderi’ i Napolit për ish-teknikun Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis foli mbi sezonin aktual dhe objektivat e të kaltërve. Sidoqoftë, numri 1 i Napolit nuk e la rastin të shpëtonte për të thumbuar Juventus. “Unë ju premtoj se ajo që bëri Luciano do të jetë e përsëritshme – ishin fjalët e presidentit napolitan -. Ne kemi thënë gjithmonë se nuk mund të fitosh çdo vit, përveçse me mashtrim”.

Pasi thumboi bardhezinjtë, të vetmit që ishin të aftë të fitonin 9 tituj kampion radhazi, De Laurentiis nuk ngurroi të shigjetonte edhe të tjerët: “Ka probleme të kënaqësisë, të shqetësimit, si dhe të forcimit të ekipeve të tjera – shtoi ai -. Vitin e kaluar patëm edhe atë pak fat, që të duhet gjithmonë në jetë”.

“Luciano është një motivues shembullor, edhe nëse një lojtar ka një hapësirë shumë të ulët për vëmendje. Ai është një komunikues i shkëlqyer – vazhdoi AdL, duke u rikthyer të flasë për kontributin e trajnerit në kampionatin e sezonit të kaluar -. Këta tituj janë të stërmerituar, tani i uroj një rrugë të shtruar me kombëtaren e për ta rikthyer në nivelet e saj”. “Por tani e hëngri, sepse tani që është qytetar nderi nuk do t’i shpëtojë dot më kërkesave tona për ndihmë dhe këshilla…”, përfundoi pronari i Napolit.