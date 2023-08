De Ketelaere me hap prapa, Milani e dërgon në Atalanta

Atalanta thuhet se ka rënë dakord të gjitha kushtet për të nënshkruar me Charles De Ketelaere nga Milani në një huazim të paguar me opsion blerjeje në fund të sezonit pasi bisedimet përparuan me shpejtësi.

Sipas ‘Calciomercato.com’ dhe ‘Sky Sport Italia’, Atalanta dhe Milan kanë rënë dakord për huazimin e paguar për një sezon me një opsion për blerje.

Ata gjithashtu do të paguajnë pjesën më të madhe të pagës së tij gjatë periudhës së huazimit.

De Ketelaere kishte shumë opsione të tjera duke përfshirë Real Sociedad, Aston Villa dhe PSV Eindhoven, por ai ishte i vendosur për të lënë gjurmën e tij në Serie A.

Ishte një fushatë debutuese thellësisht zhgënjyese pa një gol të vetëm, duke humbur disa mundësi të mëdha, pas lëvizjes masive prej 35 milionë eurosh nga Club Brugge verën e kaluar.

De Ketelaere dhe Milan shpresojnë se ai mund të rikuperojë njëfarë besimi dhe formë gjatë periudhës së huazimit.