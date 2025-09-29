De Bruyne reagon keq ndaj Conte pas zëvendësimit në Milan–Napoli: çfarë tha

Një reagim i pastër nervozizmi. Kevin De Bruyne nuk arrin të fshehë mospëlqimin e tij pasi u zëvendësua nga Antonio Conte gjatë Milan–Napoli. McTominay dhe Hojlund (dy të tjerët e zëvendësuar) i dhanë dorën trajnerit, ai jo. Ndodhi në minutën e 73′ kur, pas penalltisë së realizuar nga belgu, tekniku vendosi ta thërrasë në stol. Ish-mesfushori i Manchester City nuk u duk se e pranoi mirë zgjedhjen… përkundrazi, nuk kaluan pa u vënë re as fjalët që lexoheshin nga buzët dhe as gjesti i bërë në atë çast: ai braktisi fushën e San Siros duke mërmëritur diçka dhe duke gjestikuluar në mënyrë të dukshme, duke shfaqur kundërshtim sepse u detyrua edhe një herë tjetër të dalë.
E vështirë të kuptohet ose të interpretohet me saktësi çfarë mund të ketë thënë De Bruyne, por duke gjykuar nga shprehja e fytyrës, qëndrimi dhe lëvizja e krahut (që e tund duke shfaqur mospajtim) sigurisht që nuk ishte i kënaqur që duhej të braktiste skenën. Ai mendonte se mund të jepte ende një kontribut të rëndësishëm për përmbysjen, ishte i ngazëllyer nga fakti që kishte realizuar penalltinë që e kishte rihapur ndeshjen (në atë rast ishte përjashtuar me Var edhe Estupinan) dhe u pa i nxjerrë jashtë në momentin më të bukur. Ai e gëlltiti kafshatën e hidhur dhe e nxori në të drejtpërdrejtë.
Belgu e mori keq, te City kishte reaguar ndryshe
Me rastin e debutimit në Champions të Napolit në Manchester, kundër “City të tij”, De Bruyne ishte dalluar për një tjetër lloj reagimi. Atëherë dukshëm më i butë, nën shenjën e fair-play dhe të profesionalizmit maksimal. Blutë u gjendën në inferioritet numerik pas njëzet minutash për kartonin e kuq ndaj Di Lorenzos (faull si lojtar i fundit ndaj Haaland) dhe Conte vendosi të ndryshonte pikërisht ish-lojtarin për të rregulluar më mirë nga pikëpamja taktike formacionin.
Ishte një zëvendësim i detyruar, i diktuar nga situata e nevojës ekstreme të momentit. De Bruyne ishte mirëkuptues dhe e pranoi me kënaqësi atë mundësi pavarësisht se i interesonte shumë ajo ndeshje. Ishte i zhgënjyer por e dinte që zgjedhje të caktuara të dhimbshme duhen marrë dhe kaq. Atëherë i shtrëngoi edhe dorën trajnerit. Kësaj radhe jo, dhe kjo u pa qartë në transmetimin televiziv direkt.