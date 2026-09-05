David që tani në shënjestër te Atletiko: “Është mbipeshë”. Në mbrojtje të tij del… Griezmann

Tifozët e Atletiko Madrid e kanë vënë tashmë në shënjestër Jonathan David. Ish-lojtari i Juventus ende nuk ka luajtur ndeshjen e parë, por tashmë ka nga ata që e kritikojnë për gjendjen e tij fizike.
Në rrjetet sociale, kanadezi është cilësuar si “mbipeshë”, por në mbrojtje të tij ka dalë një ish-ikonë e “Colchoneros”. Bëhet fjalë për Antoine Griezmann, i cili ndërhyri në Instagram me tone të ashpra: “Ti je ai që je mbipeshë”, shkroi francezi, duke dalë në mbrojtje të blerjes së re të teknikut Simeone.
Pra, Griezmann tregoi “kthetrat” duke mbështetur David, i cili tani thirret në çështje të ringrihet pas periudhës së vështirë në Torino, ku nuk la gjurmë. Në fund të sezonit, Atletiko mund ta blejë përfundimisht nga Juventus, duke paguar 25 milionë euro.
🚨🇫🇷🇨🇦 Antoine Griezmann defends Jonathan David, who has been constantly criticised over his weight since joining Atleti.
Video Author: "Maybe David is a little overweight."
Antoine Griezmann: "You’re the one who’s overweight, you little monster!" pic.twitter.com/ypQdPmg3F4
— Atletico Universe (@atletiuniverse) September 3, 2026